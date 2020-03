Benefizkonzert für Kinderheime

Seit 1991 fahren Hilfstransporte der Kolpingsfamilien aus Unterfranken Süße Päckchen nach Siebenbürgen in Rumänien. Die damaligen Gründer der Aktion, Erhard May, Otto Kiesel, Albert Laudensack und viele Fahrer und Begleiter machten diese Hilfe seit Jahren so erfolgreich. Bei rund 50 Fahrten in fast 30 Jahren wurden über ca. 300 000 Süße Päckchen, große Mengen Sachspenden, sowie zahlreiche Geldspenden zu den hilfsbedürftigen Menschen in der Region Alba Julia in Siebenbürgen gebracht.

Die Sammlung von Sach- und Geldspenden, das Verpacken der Süßen Päckchen und deren Lagerung in den Großcontainern bei Burkard Schodorf beginnt schon jedes Jahr im April und zieht sich bis September/Oktober hin. Die letzten Monate vor der Fahrt lassen sich nur noch mit großem Stress und Arbeitseinsatz der jeweiligen Beteiligten und Helfern meistern.

Spenden erwünscht

Der letzte Hilfstransport führte im Oktober 2019 acht Tage nach Siebenbürgen. Für die nächste Fahrt findet im April ein Benefizkonzert mit den Rucksackmusikanten aus Waldfenster im Kissinger Stadtteil Albertshausen statt. Zugunsten der Kinderheime in Cristuru und Oderheiu in Siebenbürgen spielen die Musikanten am Sonntag, 5. April, um 18 Uhr im Saalbau Vogler. Der Eintritt für das Benefizkonzert in Kooperation mit der Kolpingsfamilie Münnerstadt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Kinderheime.