Beim TSV geht es weiter aufwärts

Die Entwicklung bei der Zusammensetzung der Mitglieder war für die zur Jahreshauptversammlung des TSV Ebenhausen erschienenen Vereinsmitglieder deutlich sichtbar: sie hat sich in den vergangenen Jahren verändert, immer mehr Mitglieder des Vereins sind weiblich. Dies untermauerte auch der hohe Frauenanteil bei der Versammlung von genau 40 Prozent, waren doch von den 55 Anwesenden immerhin 22 weiblich.

Längst hat die Abteilung "Fitness und Gesundheit" mit ihren 248 Mitgliedern, die in insgesamt zehn verschiedenen Gruppen für Kinder und Erwachsene beim TSV Sport treiben, die Fußball-Abteilung (männlich) mit ihren 220 Mitgliedern überholt. Außerdem sind 57 Mitglieder beim Basketball und 42 Mitglieder beim Frauenfußball gemeldet. Dies sind natürlich nur die Zahlen aus der Mitgliederstatistik, wie viele Personen tatsächlich Fußball spielen oder Gymnastik betreiben, steht auf einem anderen Blatt.

567 Mitglieder

Die Vereinsführung ist aber mit der langfristigen Entwicklung der Mitgliederzahlen, die aktuell bei 567 Personen liegen, sehr zufrieden, denn seit einigen Jahren hat sich diese bei knapp über 550 Mitgliedern eingependelt. Diese positive Entwicklung ist dem enormen Engagement zu verdanken, das die Verantwortlichen im Vorstand und den Abteilungen für die Weiterentwicklung des Vereins einbringen.

Sebastian Dees, Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit, berichtete über die Anstrengungen, die "Alte Herren"-Abteilung zu verjüngen und über die sogenannte "AH 2.0"-Gruppe vor allem Männer ab 30 Jahren für den Verein zu interessieren. Dabei hilft es sicherlich auch, dass es im Sportheim inzwischen frei zugängliches WLAN gibt und so alle Gäste jederzeit online sein können.

Das wichtigste Projekt für 2020 ist für den Dorfverein das 100-jährige Vereinsjubiläum, das mit der Silvestergala einen eindrucksvollen Auftakt bekommen hat. Das im Mai anstehende große Jubiläumsfest ist die nächste Herausforderung, der sich die Vereinsführung zusammen mit seinen Mitgliedern stellen muss. Doch Sebastian Dees und sein Festausschuss-Vorsitzender Alexander Zitzmann zeigten sich zuversichtlich, hat man im letzten Jahr doch alle turnusmäßigen Veranstaltungen wie das Dorffest und den Kunsthandwerker- und Bauernmarkt an Pfingsten sowie das Waldfest gut gemeistert.

Auch im Bereich Liegenschaften gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr viel zu tun, wovon der zuständige Vorsitzende Steffen Rauh umfassend berichtete. Vielfältige Pflegemaßnahmen rund um die beiden Fußballplätze und das gesamte Sportplatzgelände sowie etliche Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten im und am Sportheim waren angefallen.

Dance Fitness und Tanzkurs

Sportvorstand Dieter Bausewein überließ es seinen zuständigen Abteilungsleitern über alle sportlichen Belange zu berichten. Die Arbeit in der mitgliederstärksten Abteilung "Fitness und Gesundheit" wurde detailliert von ihrer umtriebigen Abteilungsleiterin Christine Federlein beleuchtet. Zu den schon bestehenden zehn verschiedenen Sportangeboten werden demnächst noch weitere hinzukommen, wie zum Beispiel Dance Fitness für Kinder und ein Tanzkurs für Erwachsene. Außerdem wird die Abteilung Angebote wie Wanderungen oder eine Weihnachtsmarktfahrt für ihre Mitglieder durchführen.

Ein weiteres Standbein ist der Fußball, wobei sich dieser in den Frauenfußball, Jugendfußball und Herrenfußball untergliedert.

Die neue Abteilungsleiterin bei den Frauen, Nicole Lutz, konnte Erfreuliches berichten: die Mannschaft hat letztes Jahr die Freizeitliga in Führung liegend verlassen, um rechtzeitig im September in der neuen Liga anfangen zu können. Seitdem spielen die Ebenhäuser Damen in der Kreisliga Rhön 3, wo sie auf dem ersten Tabellenplatz in die Winterpause gingen. Ebenfalls erfreulich sind die vielfältigen Aktivitäten der Mannschaft wie der Tag des Mädchenfußballs, das Hallenturnier oder die "Summer Feeling" Party im August; eine weniger schöne Tatsache ist, dass schon seit August 2019 dringend ein Trainer für die Damenmannschaft gesucht wird und noch immer nicht gefunden werden konnte.

Dem Frauenfußball zugeordnet wurde auch die "Ballbina kickt"-Gruppe, die äußerst erfolgreich mit inzwischen 34 Mädchen von Johanna Bausewein und Sina Zwirlein geleitet wird. Es handelt sich um ein Projekt des Bayerischen Fußballverbandes und richtet sich speziell an Mädchen zwischen 6 und 14 Jahren, die im Verein Fußball spielen möchten. Bisher waren sie an die JFG Oberes Werntal angegliedert, werden aber vermutlich ab der Saison 2020 selbstständig als Spielgemeinschaft auftreten.

Die JFG Oberes Werntal wird 2020 aufgelöst, weswegen ab sofort alle Jugendfußballmannschaften der Großgemeinde als Spielgemeinschaften geführt werden. Hier gibt es laut Jugendleiter Harald Wolz Mannschaften von U7 bis U15, wobei die U9 und U11 sogar mit je zwei Mannschaften aufwarten können. Fußball gespielt wird natürlich auch bei den Herren, wobei Abteilungsleiter Alexander Schreiner von Licht und Schatten zu berichten hatte. Zwar läuft der Herrenfußball läuft schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich als Spielgemeinschaft mit dem TSV Oerlenbach und die erste Mannschaft konnte nach der siegreichen letzten Saison sogar in die Kreisliga Rhön aufsteigen. Aber dort lief es in der Hinrunde nicht mehr so gut. Personelle Verstärkung wird hier dringend gebraucht.

Nur in der Theorie gehört auch die Abteilung "Alte Herren" noch zu den Fußballern, waren deren Mitglieder früher zumeist Fußballsportler. In der Praxis werden dort nicht mehr die Fußballschuhe, sondern eher die Wanderschuhe geschnürt. Sie gehen regelmäßig zum Wandern, fahren Rad, kegeln und spielen Karten. Die Geselligkeit wird gepflegt durch gemeinsame Ausflüge und den Besuch von Theatervorstellungen sowie Konzerten.

Eine weitere gelungene Spielgemeinschaft mit dem TSV Oerlenbach ist die SG Basketball, die schon seit den frühen Siebziger Jahren zusammen mit dem Nachbarverein betrieben wird. Bärbel Gunreben, die früher als Spielerin und nun als Trainerin und stellvertretende Abteilungsleiterin fungiert, berichtete, dass auch die Basketballer noch personelle Verstärkung brauchen könnten, da man wegen Spielermangels eine Jugendmannschaft vom Spielbetrieb abmelden musste und deswegen nur noch mit vier Teams am Start ist.

Zu kritisieren oder anzumerken hatten die anwesenden Vereinsmitglieder nichts, waren doch die im Jubiläumsjahr bereits bewältigten Veranstaltungen durchwegsehr gut verlaufen. Es begann mit der grandiosen Silvestergala, danach kam der Fasching mit der Rekordbeteiligung von fast 100 TSV-Teilnehmern beim Faschingsumzug des FCSH Ebenhausen sowie der von der Showtanzgruppe "Just Dance" erfolgreich durchgeführten Tanzgala.