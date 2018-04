Bei Herzstillstand: Prüfen, Rufen, Drücken

Es ist schnell passiert: Plötzlich kann ein Herzstillstand eintreten. Eine Person in der Nähe fällt um, weder Arzt noch Sanitäter ist vor Ort. Nun ist guter Rat teuer: Wie kann man helfen? Dieser Frage ging man im Reanimationsprojekt nach, das für die Jugendlichen der Klassen 7 bis 9 in der Mittelschule in Burkardroth angeboten wurde. Notfallmediziner und Narkosearzt Dr. med. Markus Full erläuterte, dass in einem solchen Fall Helfen nicht schwer ist. "Leider ist eine solche Ausbildung in Deutschland in den Schulen nicht verbindlich vorgesehen. Als Vorbild könnten hier die skandinavischen Länder dienen, bei denen dies im Lehrplan sowie in der Laienausbildung fest verankert ist", erklärt Full. Im Rahmen der Aktion "Ein Leben retten" erklärte er den Schülerinnen und Schülern, was man machen muss, wenn man eine leblose Person trifft.In drei Schritten sollte man hier vorgehen, kurz zusammengefasst "Prüfen, Rufen, Drücken". Das Ansprechen des Patienten ist dabei wichtig, sollte dieser weder hierauf noch auf Schütteln reagieren, so muss unverzüglich die 112 gewählt und der Notruf abgesetzt werden. Doch damit ist es natürlich nicht getan: Sofort muss der Helfer bis zum Eintreffen des Notfallwagens mit der Herzdruckmassage beginnen. Dabei ist es nötig, den Brustkorb freizumachen, anschließend werden die Ballen der Hand auf die Mitte der Brust gelegt, die Ballen der anderen Hand darüber. Die Finger werden verschränkt, die Arme gerade gehalten und es wird gedrückt. "Man sollte rund 100 bis 120 mal in der Minute drücken und keinesfalls aufhören, bis Hilfe eintrifft", erläutert der Narkosearzt.Geschulte Helfer können auch eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, nach 30 Herzdruckmassagen folgen dann zwei Beatmungen. "Doch das ist optional, am wichtigsten ist die Herzdruckmassage", weiß Full. Nun mag man sich vielleicht fragen: Warum kann man nicht auf die Sanitäter warten, damit diese mit der Reanimation beginnen? "Ganz einfach", erklärt Full. "Im Durchschnitt trifft der Notfallwagen etwa elf Minuten nach dem Absetzen des Notrufs ein. Nach drei Minuten ohne Blutversorgung beginnt das Gewebe aber schon abzusterben, nach fünf Minuten treten irreparable Schäden im Gehirn auf". Je eher man mit der Herzdruckmassage beginnt, desto besser.Und Helfen kann jeder, man muss sich nur trauen, denn "den einzigen Fehler, den man machen kann, ist, nicht zu helfen", sagt Full. "Wir sind auf die Laien angewiesen, die im Notfall unschätzbare Dienste leisten können", so der Notfallmediziner. Großes medizinisches Wissen brauche man dazu nicht, man müsse nur den Mut haben, mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Eigentlich ist es ganz einfach, ein Leben zu retten, "das fühlt sich sehr gut an", so Full in Richtung der Schülerinnen und Schüler. "Ihr könnt es ermöglichen, dass ein Mensch noch lange weiterleben kann". Dass die Schüler der Mittelschule im Bereich der 1. Hilfe bereits Profis sind, merkte man daran, dass sie über die Reanimation sehr viel wussten. Kein Wunder: Haben sie in der Mittelschule doch schon alle einen Ersten-Hilfe-Kurs absolviert.Dennoch war die Auffrischung des Wissens sehr gut, und da alle Theorie grau ist, konnten die Schülerinnen und Schüler die Herzdruckmassage an Puppen selbst ausprobieren. Diese hatte Markus Full extra gekauft. Sie simulierten den Widerstand beim Brustkorb einer realen Person. Mit Musik, die bei 100 Beats per Minute lief, wurde der Takt vorgegeben, mit dem die Massage auszuführen ist. Dass dies sehr anstrengend und schweißtreibend ist, konnten die Schüler dann am eigenen Leib erfahren. "Im Notfall ist man aber so mit Adrenalin voll, dass einem die Anstrengung gar nicht so auffällt", wusste Full aus der Praxis zu berichten."Ich finde es sehr schön, dass wir dieses Projekt an der Mittelschule durchführen konnten", so Schulleiterin Heidi von Schön. Sie war von Dr. med. Markus Full angeschrieben worden, fand es eine sehr gute Idee, dass mit dem Vortrag das Wissen der Schülerinnen und Schüler aufgefrischt wurde und sagte auch gleich zu. "Die Hemmschwelle, im Ernstfall zu helfen, wird abgebaut, was sehr wichtig ist", befand sie.Mit dem Projekt wird Dr. med. Markus Full auch noch andere Schulen im Landkreis besuchen. "Mir ist wichtig, dass man im Notfall selbst helfen kann. Aus diesem Grund habe ich auch diese Initiative gestartet", erläutert er. Denn auch wenn die Medizin immer weiter Fortschritte macht: Auf die Ersthelfer kann man keinesfalls verzichten. Und wenn man durch das eigene Tun ein Menschenleben retten kann, dann ist das etwas ganz besonderes. Zumal ein Herzstillstand sehr schnell eintreten kann, vor allem dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Weiter Infos: www.einlebenretten.de