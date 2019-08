Bayern 1-Sommerfest: Ein Dank an die Helfer

Das große Bayern 1 Sommerfestival in Bad Bocklet ist nun schon wieder 5 Wochen vorbei. Dabei haben 20 000 Besucher ein unbeschreibliches Familienfest im Kurpark von Bad Bocklet erlebt. Nun war es für 1. Bürgermeister Andreas Sandwall und Kurdirektor Thomas Beck auch Zeit den Helfern ein großes Dankeschön zu sagen. Dies wurde mit einem Helferfest in der Zehnthalle in Aschach verbunden.

Über 150 Mitwirkende vor und hinter den Kulissen konnten sich an diesem Abend nun in gemütlicher Runde über das für Bad Bocklet einmalige Festival austauschen.

Auch vom Bayerischen Rundfunk aus München kam ein großes Lob für die Helfer. Als Zeichen der Anerkennung hatte der BR seinen DJ Tom Glass mit einer Musikanlage nach Bad Bocklet geschickt, der den ganzen Abend die Musik der 80er Jahre durch die Zehnthalle rocken lies. Die Kulmbacher Brauerei bedankte sich bei den Helfern mit Freigetränken für den ganzen Abend.

In seiner launigen Rede hob 1. Bürgermeister Andreas Sandwall noch einmal den hochengagierten Zusammenhalt der Helfer sowie die professionelle Abwicklung des Festivals hervor und wünschte sich, dass dies auch bei künftigen Veranstaltungen wieder so gut ablaufen kann.