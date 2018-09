Bayerischer Denkmalpreis: Silber für das Kisisnger Luitpoldbad

Bayern hat über 160 000 Baudenkmäler. Den Einsatz für dieses reiche baukulturelle Erbe würdigt der Bayerische Denkmalpflegepreis. Einer davon ging jetzt nach Bad Kissingen. Die Auszeichnung ehrt Bauherren und beteiligte Ingenieure, die zum Erhalt von Baudenkmälern beigetragen haben. Verliehen hat Bayerns Baustaatssekretär Josef Zellmeier gemeinsam mit Michael Kordon, Vizepräsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, jeweils drei Preise für öffentliche und für private Bauwerke. Die Auszeichnung in Silber gab es bei den öffentlichen Bauwerken für das Luitpoldbad in Bad Kissingen.

Zum sechsten Mal verliehen

Der von der Ingenieurekammer-Bau und dem Landesamt für Denkmalpflege ausgelobte Preis wurde in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal verliehen. Zellmeier lobte nach Angaben seines Ministeriums bei der Preisverleihung in Schloss Schleißheim den Sachverstand und die Sorgfalt, die die ausgezeichneten Bauherren und ihre beteiligten Ingenieure bewiesen hätten.

Mit Förderprogrammen leistet der Freistaat nach Angaben der Staatsregierung einen Beitrag zur Bewahrung denkmalwerter Bausubstanz. Außerdem betreuen die 22 Staatlichen Bauämter in Bayern zahlreiche Baudenkmäler. "Der Erhalt und die denkmalgerechte Pflege dieses baukulturellen Erbes gehören zu den schönsten Aufgaben unserer Bauverwaltung", so Zellmeier.

Der Bayerische Denkmalpflegepreis wird seit 2008 alle zwei Jahre von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und dem Landesamt für Denkmalpflege in den Kategorien öffentliche und private Bauwerke verliehen. Zu den Bewertungskriterien gehören Denkmalverträglichkeit, Dauerhaftigkeit, Funktionalität und Praxistauglichkeit, aber auch Kreativität, gestalterische Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie herausragende Ingenieurleistung.

Gold ging bei den öffentlichen Bauwerken an das Projekt Rathaus Hallstadt (Oberfranken), Bronze gab es für eine ehemalige Gastwirtschaft in Monheim (Schwaben). Bei den privaten Bauwerken wurden Projekte in Niederbayern und Schwaben ausgezeichnet. far