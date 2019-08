Badesalz mit Einhornzauber

Jede Menge Spaß hatten die Kinder beim Ferienprogramm in der KissSalis Therme mit dem KinderParadies-Team. Denn die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren stellten ein eigenes Einhorn-Badesalz her. Auch in diesem Jahr waren beide Kurse mit insgesamt zwölf Kindern ausgebucht.

"Die Kinder arbeiten dabei mit einem Naturmaterial, können kreativ mit Farben und Düften arbeiten", erläutert Tanja Mehling, die das Basteln gemeinsam mit zwei Kolleginnen leitete. "Und die Freude bei den Kindern ist natürlich groß, wenn sie ihr Werk mit nach Hause nehmen können oder ein kleines Geschenk für die Mama haben." Die Mädchen und ein Junge waren mit Feuereifer bei der Sache und hätten gerne noch stundenlang weitergemacht.

Betriebsleiter Richard Pucher freute sich, dass das Ferienprogramm so gut angenommen wurde: "Einige kannten das KinderParadies vorher gar nicht, dabei haben wir täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet." Das KinderParadies der KissSalis Therme ist eine Art "privater" Kindergarten. Dort werden Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren betreut, während die Eltern oder Großeltern ein paar entspannte Stunden in der Therme oder der Sauna verbringen oder zum Sport in der FitnessArena sind.

Spannend wird sicher auch der zweite Termin am Dienstag, 27. August. Dann erleben die Kinder des Ferienprogramms eine spannende Stunde im "Bauch der Therme, dem Technikkeller".

Hier erfahren die Teilnehmer von zehn bis 15 Jahren allerlei Spannendes rund um die Wasseraufbereitung und wieso man zum Beispiel vor dem Schwimmen immer Duschen sollte. Aktuell sind dazu noch einige Plätze frei, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung über das Internet.