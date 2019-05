Badeärzte bilden sich in der Kurstadt weiter

Medizinerinnen und Mediziner aus dem gesamten Bundesgebiet besuchten in der vergangenen Woche den Kurs B der Badearztweiterbildungsreihe des RSG in der Hescuro Klinik Regina in Bad Kissingen.

Im Rahmen der ärztlichen Weiterbildungsreihe "Physikalische Therapie und Balneologie/Badearzt" der Akademie für Gesundheitswirtschaft des RSG Bad Kissingen besuchten Ärztinnen und Ärzte aus ganz Deutschland vom 15. bis 18. Mai das Kursmodul B. Dieser Kursabschnitt zielt speziell auf die Aspekte des Bewegungssystems ab. Kooperationspartner und Lehrgangsort war daher die Hescuro Klinik Regina in Bad Kissingen. Die Teilnehmer konnten hier theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen u.a. in den Bereichen Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Medizinische Trainingstherapie und die Grundlagen der Manuellen Medizin erwerben.

Deutschland gehört weltweit zu den führenden Anbietern des Kurwesens - doch der demographische Wandel und der zunehmende Ärztemangel fordern auch in diesem Gesundheitssektor mehr und mehr ihren Tribut: Trotz der Anforderung an staatlich anerkannte Heil- oder Kurorte, mindestens einen Badearzt bereitzustellen, beklagen bereits jetzt viele Kurorte einen Mangel an ausgebildeten Badeärzten. Diesem negativen Trend will das von der Bayerischen Landesärztekammer anerkannte Weiterbildungsangebot der Akademie für Gesundheitswirtschaft des RSG Bad Kissingen entgegenwirken. Für das Jahr 2019 stehen noch Kurs C vom 11.-14. September, Kurs E vom 18.-21. September und Kurs A vom 27.-30. November auf dem Programm. Es sind noch Anmeldungen möglich.Informationen gibt es im RSG Bad Kissingen bei Nadine Menz, Tel.: 0971/723 61 80 oder unter www.rsg-bad-kissingen.de.