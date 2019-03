Bad Neustadt/Bayern: Autofahrer fährt Mann an - und tankt danach

Bad Neustadt: Am vergangenen Sonntagnachmittag eskalierte an einer Tankstelle in Bad Neustadt (Unterfranken) ein Streit.

Während ein 46-jähriger Mann sein Auto betankte, warf seine Beifahrerin Pommes aus dem Auto auf den Boden. Das sah ein weiterer Tankstellenkunde und fing an, die Frau zu beschimpfen. Daraufhin wollte der 46-Jährige das Kennzeichen des BMW-Fahrers fotografieren. Als er circa einen halben Meter vor dem BMW stand, um ein Foto mit seinem Handy zu machen, fuhr der BMW-Fahrer los und traf den anderen Mann an den Schienbeinen. Dieser erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Unterfranken: Mann tankt entspannt weiter

Nachdem er den Mann angefahren hatte, stieg er wieder aus seinem BMW aus, tankte entspannt an einer anderen Zapfsäule weiter. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei, nachdem das Opfer Anzeige erstattete.

