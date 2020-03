Bad Kissinger Syrer helfen Landsleuten

Amer Al Hakawati und Daniela Dacho steht die Freude über die gelungene Aktion ins Gesicht geschrieben. Der Vorsitzende des "Kissinger Begegnungszentrum der Kulturen e.V." und seine Schriftführerin Daniela Dacho sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der rund 70 Mitglieder ihres Vereins. Hilfe beim Zurechtfinden in Deutschland, Austausch, Gemeinschaft und Hilfe bei der Integration geflüchteter Syrer sind die Zeile des Vereins, dem auch Deutsche und junge Menschen anderer Nationalitäten angehören. Der Verein beteiligt sich auch immer wieder an Hilfsaktionen wie in den vergangenen Wochen an der Aktion "Liebe im Karton".

Spenden lindern Not

www.liebe-im-karton-de ist ein gemeinnütziges Projekt in Würzburg, das an die Not derer, die nicht geflüchtet sind, denkt und seit einigen Jahren erfolgreich Hilfsprojekte organisiert. Im Herbst des vergangenen Jahres hat man eine vielbeachtete Aktion mit hübsch aufgemachten Faltkartons gestartet und dann containerweise Weihnachtspäckchen für syrische Kinder losgeschickt.

Und wenn das Grauen der Menschen in Idlib mit einem Hilfstransport gelindert werden kann, dann sind nicht nur die "Kissinger Syrer" mit von der Partie, dann packen auch Afghanen, Ägypter, Afrikaner und die deutschen Mitglieder des Vereins mit an, sortieren und verpacken die in vierzehn Tagen gesammelten Spenden. Dass mehr als hundert Pakete in Bad Kissingen zusammengekommen sind und zum regionalen Sammelort nach Schweinfurt transportiert werden konnte, freut alle. Nicht nur Getragenes, Decken und Alltagsgegenstände wurden verpackt, auch mit neuer Kleidung, Bettwäsche, Töpfen, Hygieneartikel, Windeln und sogar medizinischen Geräten wurden Transporter und Pkw beladen.

Transporte müssen finanziert werden

Daniela Dacho, die sich auch beim Reiterswiesener Flüchtlingskreis engagiert, berichtet, dass es den bei uns lebenden Syrern "nicht nur Freude, fast schon eine Ehre war war, ihren Landsleuten helfen zu können". Der Verein sieht darin auch ein Dankeschön an das bürgerschaftliche Engagement der Helferkreise, die, meist still im Hintergrund, wertvolle Arbeit leisten und Willkommenskultur praktizieren.

Die Organisatoren von "Liebe im Karton" Würzburg haben vier Container für die humanitäre Hilfe bereitgestellt. Die gemeinnützige Hilfsorganisation "Barada Syrienhilfe e.V." in Münchberg, die direkte humanitäre Hilfe abwickelt, transportiert die gesammelten Kartons nach Syrien. Wer die Transporte mit einer Geldspende unterstützen will überweist auf das Konto: IBAN: DE14 7805 0000 0222 1879 57, Sparkasse Hochfranken. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.