Bad Kissinger Seelsorger geben Anregungen für das Osterfest zuhause

Das Osterfest steht bevor und damit einige der wichtigsten Tage im christlichen Glauben. Die katholischen und evangelischen Seelsorger im Raum Bad Kissingen haben sich Gedanken gemacht, wie Gläubige das Fest verbringen können, auch wenn die Gemeinde sich nicht in der Kirche zum Gottesdienst versammeln kann. Gerade die Feiern der "Drei Österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn" sind die zentralen Gottesdienst aller Christen. "Die Feier des Abendmahles am Gründonnerstag, die Feier vom Leiden und Sterben Christi am Karfreitag und die Feier der Osternacht am Karsamstag Abend oder am Ostersonntag früh sind zusammen der wichtigste Gottesdienst im ganzen Jahr und eigentlich unersetzbar", schreiben die Seelsorger in einem Pressetext.

Da eine gemeinsame Feier in der Kirche derzeit nicht möglich ist, "laden wir alle Mitglaubende ein, sich zuhause - entweder allein oder, wo es möglich ist, im Kreis der Familie - zu den entsprechenden Zeiten zum Gebet zu versammeln."

Auf der katholischen Internetseite https://liturgie.bistum-wuerzburg.de/corona finden sich Vorlagen, zum Herunterladen und Ausdrucken. Es lohne auch, sich die entsprechenden Einführungen, Gebete und Gesänge im Gotteslob ab Nr. 278 anzuschauen. Daraus können Gläubige auch für den kleinen Gottesdienst zu Hause auswählen.

In den Zeitungsausgaben zum Gründonnerstag sowie Karsamstag werden Seelsorger auch wieder Impulse und Anregungen zu den besonderen Tagen zum Feiern Zuhause veröffentlichen.

Unter www.kirchevonzuhause.de hat die Evangelische Kirche in Deutschland ferner eine Sammlung von kirchlichen Angeboten zusammengestellt, wie der christliche Glaube auch ohne Corona-Ansteckungsgefahr gelebt werden kann. Allein oder im kleinen Kreis, in der eigenen Wohnung ist man so miteinander verbunden im Glauben.

Das Feiern im kleine Kreis dürfe nicht unterschätzt werden: "Es war ebenfalls ein kleiner Kreis, dem der Auferstandene als erstes erschienen ist: den Frauen, die den Leichnam am Grab salben wollten; Kleopas mit seinem Weggefährten am Ostersonntag Abend; die zum Gebet versammelten Apostel in Jerusalem", schreiben die Bad Kissinger Seelsorger. Vielleicht merken die Menschen gerade jetzt, wie notwendig und heilsam es ist, dass der Glaube auch zuhause einen legitimen und unverzichtbaren Platz hat - nicht nur in der Kirche.

Die katholischen und evangelischen Seelsorger empfehlen, miteinander diesen Weg zu gehen. "Dabei kann uns aufgehen: Wir sind, auch wenn wir nur ein kleiner Kreis sind, nicht allein: Wir sind verbunden mit allen Christen auf der ganzen Welt, die mit uns Ostern feiern. Wir sind verbunden durch den auferstandenen Herrn, der uns im Gebet und in seinem Wort, das wir miteinander bedenken, nahe ist. Und der uns seine Kraft verleiht, die uns Hoffnung gibt über diese Welt hinaus."

Ostern findet statt

Es gebe eine ermutigende Erzählung aus dem 11. Jahrhundert: In Ägypten ließ der muslimische Herrscher Kalif Al-Hakim für neun Jahre alle Kirchen schließen. Eines Tages ging er in den Straßen der Christen spazieren. Aus jedem Haus hörte er die Christen beten und Gott loben. Da befahl er: "Öffnet die Kirchen wieder und lasst die Christen beten, wie sie wollen. Ich wollte in jeder Straße die Kirche schließen, doch nun musste ich feststellen, dass ich eine Kirche in jedem Haus eröffnet habe."

Am Gründonnerstagabend um 20 Uhr läuten die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen zum Beginn der Heiligen Drei Tage. Am Ostersonntagmorgen um 9 Uhr läuten sie wieder und verkünden so: "Christ ist erstanden!"