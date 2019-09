Bad Kissinger Polizei-"Fotomodel" stellt Kinderbuch vor

Wenn eine Polizistin in ein Buchgeschäft kommt, muss irgendetwas los sein, dachten sich viele Mädchen und Jungen, als sie am Sonntag während des Kinderstadtmarktes am Buchfachgeschäft "seitenweise. Die Buchhandlung" in der Ludwigstraße vorbeikamen. Die junge Polizistin, die so großes Interesse fand, war Franziska Koch (20), die viele Stadtmarktbesucher vielleicht eher von ihren Auftritten als Bad Kissinger Rosenkönigin 2018 in langem Kleid mit Schärpe kennen.

Aufgaben der Polizei ein Gedicht

Diesmal war Koch in blauer Polizeiuniform der Landespolizei gekommen, um in der Buchhandlung das 20-seitige Pappbilderbuch "Eins, zwei, Polizei" (Darum-Verlag, Würzburg) vorzustellen. Sie hatte mit Genehmigung ihrer Vorgesetzten als "Fotomodel" am Buch mitgewirkt. Auf zwölf großformatigen, meist doppelseitigen Farbfotos werden in diesem Bilderbuch allen Kindern ab einem Jahr ausgewählte Alltagsszenen aus dem vielfältigen Aufgabenbereich der Polizei gezeigt, jede mit einem sechszeiligen Gedicht beschrieben. Sogar, wie ein Kind sich verhalten soll, wenn es die Eltern im Getümmel verliert, oder wenn ein Fremder es mitnehmen will, wird den jüngsten Lesern im Buch erklärt.

"Ist die Pistole echt?"

Wichtiger als das Buch schien manchem jungen Kinderstadtmarkt-Besucher allerdings die Ausrüstung der blonden Polizistin zu sein. "Ist die Pistole echt?", fragte prompt ein Junge angesichts ihrer Komplettausrüstung mit Pistole, Schlagstock und schusssicherer Weste. Diese und andere Fragen aus dem Polizei-Alltag zu beantworten, war am Sonntag nicht Kochs einzige Aufgabe. Zwischendurch musste sie Rallye-Stationsbögen abstempeln, Glücksrad-Preise verteilen und für Fotos den Kopf hinhalten.

Müntefering und Gercke

Die Buchvorstellung mit Franziska Koch im Rahmen des Kinderstadtmarktes war nur eine von mehreren Veranstaltungen, die Inhaberin Claudia Bollenbacher in ihrem 2018 eröffneten Buchfachgeschäft "seitenweise. Die Buchhandlung" (früher Reinisch) in der Ludwigstraße zwischen Herbstbeginn und Frühjahr in monatlicher Folge organisiert. "Im November kommt Ex-Vizekanzler Franz Müntefering mit selbstverfasstem Ratgeber, im April die Bestseller-Autorin Stefanie Gercke mit ihrem neuesten Roman", nannte Bollenbacher nur zwei Beispiele ihrer aktuellen Veranstaltungsreihe, die für Bücherfreunde jeder Altersgruppen etwas dabei hat.

Informationen zum Buch

Kathrin Hopf: "Eins, zwei, Polizei", Pappbilderbuch für Kinder ab 1 Jahr, Darum-Verlag, 20 Seiten, Preis: 14,95 Euro, ISBN-13: 978-3947692026