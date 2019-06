Bad Kissinger Feuerwehr zum Anfassen

Eine größere Feuerwehrübung fand im vergangenen Jahr bei der Lebenshilfe Bad Kissingen in der Gartenstraße 8 statt. In der dortigen Einrichtung werden Menschen mit Handicap von der Lebenshilfe im Rahmen von "Ambulant Unterstütztes Wohnen" betreut. Imke Breitenbach, eine der Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe, war schon bei der Feuerwehrübung anwesend und sah das Interesse ihrer Schützlinge an Ausrüstung und Gerät und an der Feuerwehr insgesamt. Schließlich herrschte während der Übung, bei der das gesamte Gebäude geräumt werden musste - es war übungshalber verqualmt - doch auch eine ziemliche Aufregung. Ein Grund mehr, Dominik Zehe, einen der Verantwortlichen der Kissinger Wehr anzusprechen und einen Besuchstermin in der Feuerwache auszumachen.

Viele Informationen rund um die Feuerwehr

An diesem Wochenende nun fand der "Gegenbesuch" statt. Ein gutes Dutzend Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen wurde, auch Dank der "Aktion Mensch", die die Arbeit von Imke Breitenbach fördert, mit dem Hausbus der Lebenshilfe zur Feuerwache transportiert. Dominik Zehe, Jugendwart bei der Kissinger Wehr, erläuterte den Gästen die einzelnen Fahrzeuge, die mitgeführten Gerätschaften und deren Verwendungszweck.

Zum Schluss durften die Besucher von der Lebenshilfe sogar einmal im großen Hilfeleistungslöschfahrzeug Platz nehmen, um sich wie richtige Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen zu fühlen.