Bad Kissinger Fachleute warnen: Gefahr durch Borkenkäfer heuer besonders hoch

Noch zeigt sich das Wetter mit kalten Nächten und kühlen Temperaturen auch tagsüber von seiner winterlichen Seite. Deshalb verharrt der Borkenkäfer noch in seiner Winterruhe, entweder unter der Rinde befallener Fichten, oder im Boden in der Streulage. Doch bereits im März kann es zu den ersten warmen Tagen kommen. Ab Tagestemperaturen über 15 Grad beginnt der Borkenkäfer mit der Entwicklung einer neuen Generation. Mit dem ersten Schwärmflug ist dann ab Mitte bis Ende April zu rechnen.

"Bei den Käfern im Boden können wir wenig machen. Befallene Bäume hingegen können bzw. müssen vom Waldbesitzer schnell entnommen werden", so Bernhard Zürner vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten in Bad Kissingen. Bereits in den Monaten November und Dezember wurden Waldbesitzer angeschrieben, in deren Wälder befallenen Fichten entdeckt wurden. Sie wurden aufgefordert, bis Ende Februar 2019 diese Fichten zu entnehmen. Soweit der Waldbesitzer diese Arbeit nicht selbst übernommen hat, war dies aufgrund fehlender Unternehmerkapazität nicht immer möglich.

"Stehen die befallenen Fichten noch im Wald, läuft uns langsam die Zeit davon", so Zürner weiter. Es muss alles daran gesetzt werden, diese Bäume umgehend zu entnehmen und aufzuarbeiten. Mögliche Lagerplätze für befallenes Holz dürfen nur in ausreichender Entfernung zu weiteren Fichtenbeständen gewählt werden - also mindestens im Abstand von 500 Metern. Kronenmaterial ist am besten zu häckseln. Nur so lässt sich der Befallsdruck im Frühjahr minimieren.

Neben bereits komplett abgestorbenen Bäumen müssen insbesondere Fichten mit rot beziehungsweise gelb verfärbten Kronen und abgefallener Rinde zügig entnommen werden. Dabei sollte der Übergang zu scheinbar nicht befallenen Fichten großzügig gewählt werden, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Ein weiteres sicheres Kennzeichen für frischen Befall ist braunes Bohrmehl. Dieses findet man allerdings frühestens im April am Stammfuß befallener Bäume, wenn sich der Käfer nach seinem ersten Schwärmflug in die Rinde eingebohrt hat. Insbesondere nach dem extrem trockenen Sommer 2018 ist die Fichte stark im Wasserstress und einem möglichen Borkenkäferbefall häufig wehrlos ausgeliefert. Natürliche Abwehrmechanismen, wie das Einharzen der Käfer werden viele Fichten nach diesem Sommer nicht mehr leisten können.

Als möglicher Partner bei der Entnahme der befallenen Bäume steht neben den örtlich ansässigen Forstunternehmern auch die zuständige Forstbetriebsgemeinschaft in Oberthulba zur Unterstützung bereit.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die Regierung von Unterfranken Ende Januar eine "Anordnung zur Überwachung und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer" erlassen. Dadurch werden alle Waldbesitzer verpflichtet, ihre Wälder vom 1. Oktober bis 31. März mindestens einmal, und in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober im Abstand von mindestens vier Wochen auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren. Außerdem muss der festgestellte Borkenkäferbefall entweder selbst oder von Dritten bekämpft werden.

Der genaue Wortlaut der Verordnung, gültig bis 31. Dezember 2023, kann auf der Homepage der Regierung von Unterfranken abgerufen werden. Zusätzliche Information findet sich ferner hier im Internet.