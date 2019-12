Bad Kissinger Facebook-Gruppe spendet 1111 Euro an die DLRG

Reinhard Weigand und Jens Nörbaß, Initiator der Spendenaktion, durften an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), Ortsverband Bad Kissingen, eine Spende in Höhe von 1111 Euro übergeben. Die Spendenaktion gibt es seit Dezember 2012 immer zu Weihnachten. Durch die Facebook-Gruppe "Du weißt, du bist aus Bad Kissingen" konnten bisher über 11 000 Euro an Spenden gesammelt werden und ausschließlich an ansässige Bad Kissinger Institutionen übergeben werden.

Die Spende wurde durch Johannes Dünninger (Vorstandsmitglied), Franz Grosse und Christian Wöhning (Leiter des Jugendeinsatzteams JET) als Vertreter des DLRG Ortsverbandes Bad Kissingen entgegengenommen. Es waren auch zwei Jugendliche des JET anwesend, die sich riesig über die Spende gefreut haben.

Das JET bildet die Nachwuchsgruppe für Wasserrettungseinsätze vor Ort und im Katastrophenschutz. Wie bei der DLRG üblich müssen auch hier Einsatzmaterial und -kleidung vom Verein größtenteils selbst finanziert werden. Deshalb ist diese Unterstützung gerne gesehen und die Spende wird gut für das JET und Jugendlichen der DLRG eingesetzt.