Bad Kissingen: "Wand der Hoffnung" im Eli aufgehängt

Im Eingangsbereich des Helios St. Elisabeth-Krankenhaus zieren bunte Papierblumen ein Gras bedrucktes Wandbild. Jede Blüte steht für einen Patienten, der die tückische Corona-Krankheit besiegt hat. Es ist ein wachsendes Bild der Hoffnung, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Am Anfang der Krise gab es eine große Ungewissheit, wie viele Patienten bei uns wegen Covid-19 versorgt werden müssen und wie kritisch der Krankheitsverlauf durch das Virus, das die Lunge befällt, sein würde", so Dr. Sven Steinbach, Chefarzt für Pneumologie im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus. "Wir freuen uns, dass inzwischen so viele Patienten wieder gesund nach Hause entlassen werden konnten."

34 Blumen als Symbol

34 Blumen sind es heute, die bereits an der Wand der Hoffnung kleben. 34 im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus aufgenommene Patienten konnten im Eli also erfolgreich behandelt und als gesund entlassen werden.

Oberbürgermeister Dirk Vogel sieht in der Wand der Hoffnung eine tolle Aktion. Er wendet sich aber auch mit einem Appell an die Bevölkerung: "Wir erleben zurzeit eine neue Normalität unter bisher nicht gekannten Bedingungen. Damit dürfen wir nicht zu sorglos umgehen." Es sei beispielsweise wichtig, nach wie vor die geltenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen einzuhalten. "Es klappt nur, wenn hier alle an einem Strang ziehen."

Insgesamt sind im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus 50 Patienten mit Corona medizinisch betreut worden. Sieben sind im Eli an den Folgen der Krankheit verstorben. Dr. Steinbach erinnert sich an die zurückliegenden Wochen auf seiner Station: "Natürlich war es eine unbekannte, außergewöhnliche und belastende Situation für alle Beteiligten. Die Stimmung in der Klinik war aus meiner Sicht aber ausgesprochen gut." Alle Mitarbeiter hätten eine hohe Flexibilität durch geänderte Dienstmodelle und Einsatzorte gezeigt. "Die Angehörigen der Patienten reagierten nahezu immer verständnisvoll auf die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten", so der erfahrene Mediziner.

Rund 1500 Testungen

Durch eine gute Logistik-Organisation ist nie ein wirklicher Mangel an Masken oder Schutzausrüstung aufgetreten. Bis heute wurden rund 1500 vom Krankenhaus veranlasste Covid-19-Testungen durchgeführt. Circa 32.500 Gesichtsmasken kamen seit Anfang März zum Einsatz, um Mitarbeiter und Patienten vor dem Virus zu schützen