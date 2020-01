Seit einigen Wochen sammelt Peter Bretscher schon Unterschriften: in Kindergärten und Schulen, in Vereinen und auf Supermarktparkplätzen. Der 76-jährige Arnshäuser findet, dass Radfahrer in der Stadt stiefmütterlich behandelt werden, und dass das Radwegenetz besser ausgebaut werden müsste. "Ich fah...