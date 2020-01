Jetzt abstimmen: Steht die beste Therme Deutschlands in Franken?

Thermen-Voting: 15 Kandidaten stehen zur Auswahl

"Es ist sehr schön, dass uns so viele Menschen unterstützen", sagt Richard Pucher, Geschäftsleiter der Kisssalis Therme in Bad Kissingen. "Wir würden uns freuen, wenn es gelingt den ersten Platz nach Bad Kissingen zu holen." Die Chancen dafür scheinen nicht schlecht zu stehen. Im Internet zeigt sich neben der derzeitigen Platzierung die Zahl der abgegebenen Stimmen für die jeweilige Therme. Die Liste der besten Thermen führt derzeit die Therme Erding mit etwa 2000 Stimmen an. Dahinter folgt die Kisssalis Therme mit rund 1500 Stimmen. Auf dem dritten Platz der 15 Kandidaten befindet sich die Therme in Bad Füssing.

"Ich freue mich für die Kisssalis Therme, dass sie im aktuellen Ranking auf Platz zwei liegt", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH. Sie drücke der Therme die Daumen, in der Hoffnung, dass diese noch den ersten Platz erreicht. Dieselbe Hoffnung teilt auch Pucher. "Die Therme präsentiert sich gut - das packen wir noch bis zum 6. Januar."

Hoffen auf Stimmen aus der Heimat

Aufmerksam geworden auf den Wettbewerb sei man über das Internet. "Wir haben es dann als Beitrag auf verschiedenen Kanälen wie etwa Facebook verbreitet, so dass unsere Besucher und Fans voten können", erklärt Pucher. Dabei handele es sich um einen redaktionelles Ranking seitens des Internetportals Travelbook. "Wir wurden vorher nicht informiert, dass wir beteiligt sind."