Bad Kissingen: Rabbi Tuvia Hod gestorben

Die Nachricht kam für viele überraschend: Rabbiner Tuvia Hod starb am Mittwoch auf einer Dienstreise in London. Details sind bisher kaum bekannt. Auch im Eden-Park Hotel Bad Kissingen, wo er Vorträge und Seminare gehalten hat, war man zwar über seinen Tod informiert, wusste aber auf Nachfrage einen Tag nach seinem Tod noch nicht viel mehr.

Der Bad Kissinger Hans-Jürgen Beck, Diplom-Biologe und Schriftsteller, reagierte entsetzt als er vom Tod des Rabbis erfuhr. "Das tut mir sehr leid, er war ein sehr offener Mann und hat sehr viel für Bad Kissingen getan", sagt der Bad Kissinger Lehrer, der sich sehr intensiv mit der jüdischen Gemeinde in Bad Kissingen beschäftigt hat. "Wir haben verschiedene Gottesdienste zusammen vorbereitet". Vor allem in den Sommermonaten sei der Rabbi, der weltweit als Spezialist für die Herstellung von koscherem Essen unterwegs war, regelmäßig an den Wochenenden in der Kurstadt gewesen, habe Gottesdienste gehalten und eine enge Verbindung zu Bad Kissingen gehabt.

Hans-Jürgen Beck schreibt in der Vita von Rabbi Hod: Mit der Flucht des letzten Kissinger Rabbiners Dr. Max Ephraim vor dem Terror und der Verfolgung durch das NS-Regime nach Amerika endete eine jahrhundertealte Tradition bedeutender jüdischer Rabbiner in Bad Kissingen. Namen wie Lazarus Adler, Moses Löb Bamberger und Seckel Bamberger hatten in der jüdischen Welt weit über Franken hinaus einen guten Klang, ihre Responsen, ihre Stellungnahmen zu konkreten Problemen jüdischen Lebens, besaßen in nicht wenigen jüdischen Gemeinden großes Gewicht und waren für viele fromme Juden Grundlage ihrer Lebensführung.

Das alte jüdische Leben erlosch

Mit der Vertreibung des letzten Kissinger Rabbiners, der Zerstörung der einstmals so lebendigen jüdischen Gemeinde und der Deportation und Ermordung der letzten Kissinger Jüdinnen und Juden erlosch auch das alte jüdische Leben und mit ihnen die große Tradition orthodoxer jüdischer Gelehrsamkeit in Bad Kissingen. Nach Shoah und Krieg wurde keine neue jüdische Gemeinde in der Saalestadt gegründet. Die meisten Überlebenden der NS-Verfolgung, die aus Osteuropa kommend, in einem Lager für Displaced persons in Bad Kissingen Zuflucht fanden, wanderten nach einiger Zeit in andere Länder aus. Um die am Ort verbliebenen jüdischen Familien und die jüdischen Kurgäste kümmerte sich in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg sehr engagiert Kantor Josef Weissler, der auch die Gottesdienste im Betsaal des jüdischen Gemeindehauses leitete. Aber auf einen Rabbiner mussten sie lange Zeit verzichten.

Dies änderte sich im September 2005, als Rabbiner Tuvia Hod in die Wohnung des ehemaligen Kantors Ludwig Steinberger im jüdischen Gemeindehaus einzog. Allerdings befand sich der Schwerpunkt seiner Tätigkeit außerhalb des fränkischen Kurortes. In Bad Kissingen war die normale Arbeit eines Rabbiners lediglich in den Sommermonaten gefragt, wenn besonders viele jüdische Kurgäste nach Bad Kissingen kommen, um Urlaub oder Kur zu machen. In dieser Zeit lud Rabbiner Hod zum Gottesdienst im Josef-Weissler-Betsaal im alten Gemeindehaus (Promenadenstraße 2), der direkt neben seiner Wohnung lag, ein. Da seine Tätigkeit in Bad Kissingen meist auf den Schabbat beschränkt war, bezeichnete er sich auch selbst scherzhaft als "Wochenend-Rabbiner".

Koscher-Stempel und Liste

Die meiste Zeit war Rabbiner Tuvia Hod vor allem in den Wintermonaten, aber auch im Sommer, weltweit unterwegs. Denn Tuvia Hod war nicht nur als Landesrabbiner von Rheinland-Pfalz in den jüdischen Gemeinden in Trier, Kaiserslautern und Speyer tätig, er war auch Chef der Kaschrut-Abteilung der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands (ORD). In dieser Position besichtigte und beaufsichtigte er deutsche und europäische Firmen, die für einen koscheren Markt produzieren möchten. Rabbiner Hod kontrollierte, ob bei Anbau, Herstellung, Vertrieb und Verarbeitung von Lebensmitteln die jüdischen Speise- und Reinheitsgebote beachtet werden, so dass sie mit einem Koscher-Stempel versehen und in eine eigens von ihm hergestellte Liste koscherer Läden, Restaurants und Produkte aufgenommen werden können. Diese Liste ist inzwischen auch ins Englische, Russische und Hebräische übersetzt worden.

Betreuung via Homepage

Um möglichst viele orthodoxe Juden erreichen zu können, hat Tuvia Hod auch eine eigene Homepage ins Internet gestellt. Dort gab er Ratschläge zur koscheren Küche und beantwortete Anfragen aus ganz Europa in acht verschiedenen Sprachen. Über 20 000 Benutzer haben dieses Angebot wahrgenommen. Rabbiner Hod, der weltweit als Experte für koscheres Essen und koschere Produkte gefragt war, hat sein Wissen auch in dem Buch "Rabbi, ist das koscher" zusammengefasst, das weite Verbreitung gefunden hat.

Die Leidenschaft zur Religion und zur Aufgabe eines Rabbiners wurde Tuvia Hod schon in die Wiege gelegt. Schon sein Vater und Großvater waren bedeutende Rabbiner gewesen. Tuvia Hods Großvater verschlug es als Soldat in den Wirren des Ersten Weltkrieges von seiner Heimat Polen nach Triest. In der norditalienischen Hafenstadt fehlte ihm seine Religion, so dass er dort eine eigene jüdische Gemeinde gründete und sich zum Rabbiner ausbilden ließ. "Damit", so Johannes Boie in seinem Artikel über Tuvia Hod, "legte er nicht nur den Grundstein des Judentums in seiner neuen Heimat, damit legte er auch den Grundstein einer Familientradition. Fortan würde sich seine Familie um die jüdische Religion bemühen."

Von klein auf in Bad Kissingen

Der Sohn des unfreiwilligen Auswanderers, Abraham Hochwald, erwarb sich als Rabbiner in München, Hannover, Düsseldorf, Aachen und als Landesrabbiner von Nordrhein-Westfalen einen ausgezeichneten Ruf. 1963 hatte er seine Heimat Israel verlassen, um seinem Vater bei dessen Tätigkeit in Frankreich, später in Deutschland zur Seite zu stehen. Zu Bad Kissingen gewann Abraham Hochwald im Laufe der Zeit eine besondere Beziehung: Mehrfach kam er in die Saalestadt, um sich dort zu erholen oder zur Kur zu gehen. So war auch seinem Sohn Tuvia Hod, der 1949 in Petach Tikwa in Israel geboren wurde, Bad Kissingen von klein auf vertraut. Mit seiner Berufung nach Bad Kissingen schloss sich somit für ihn in gewisser Weise sein Lebenskreis.

Werdegang

Seine Jugend verbrachte Tuvia Hod in Israel. Sein Nachname Hod ist die hebräische Version des Familiennamens Hochwald. Nach der Schule war er vier Jahre als Offizier in der israelischen Armee tätig. Dann studierte er an der Chewron-Jeschiwa, an der er auch sein Rabbiner-Examen ablegte, und absolvierte zusätzlich noch das Studium der Judaistik. Er wirkte danach eine Zeitlang als Lehrer am Gymnasium und an einer religiösen Universität, die er auch leitete.

In der israelischen Armee übte er das Amt eines Armeerabbiners der Infanterie über viele Jahre hinweg aus. 1982 nahm er in dieser Funktion am Libanonkrieg teil. Insgesamt war Tuvia Hod 15 Jahre in der Armee. Diese Zeit hat ihn nach eigener Aussage sehr stark geprägt. Nach Deutschland kam er Ende der 80er Jahre. Seine beiden Töchter Kali und Adi sind in Israel verheiratet und haben vier Kinder.

Vorträge im Eden-Park

Neben seiner Tätigkeit als Chef der Kaschrut-Abteilung in der ORD lag Tuvia Hod die Betreuung der Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion besonders am Herzen. So hielt er im Hotel Eden-Park oft Seminare und Vorträge über die jüdische Religion und die Grundlagen einer orthodoxen Lebensführung. Aber auch Kochkurse für koschere Köche standen auf dem Programm. Rabbi Hod war zuversichtlich, dass es gelingt, die ehemaligen Russen wieder zur Religion zu bringen. Optimistisch war der Kissinger Rabbiner auch in Bezug auf das jüdische Leben in Deutschland insgesamt: "Ich glaube an die Zukunft des Judentums in Deutschland", sagte er einmal. "Für Bad Kissingen war es jedenfalls ein großer Gewinn, dass mit Rabbiner Tuvia Hod wieder ein Rabbiner, wenn auch nur als "Wochenend-Rabbiner", in der Saalestadt tätig war", schließt Hans-Jürgen Beck seine Ausführungen über den Rabbi.