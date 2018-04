Bad Kissingen: Programm des 1. Weinfrühlings steht jetzt fest

Der erste Bad Kissinger Weinfrühling findet vom 28. April bis zum 1. Mai statt. Das Programm dazu wurde bei einem Pressetermin in der KissVino vorgestellt. Das Weinfest im August bleibt daneben weiterhin bestehen. "Es dürfen maximal zwei Weinfeste im Jahr in der Stadt stattfinden", erklärt Toni Hauck, Projektleiter der KissVino, dazu. Ein derartiges Großevent sei perfekt geeignet, um die Bekanntheit der im November eröffneten Regionalvinothek am Marktplatz zu verstärken.



"Der 1. Mai ist ja ein traditioneller Ausgehtermin", meint Eventmanager Manfred Griebel. "Bisher stand hier aber eine Lücke im Bad Kissinger Veranstaltungskalender." Das Fest würde somit den Maifeiertag sowie die parallel an diesem Wochenende stattfindenden Bad Kissinger Gesundheitstage optimal ergänzen.



Weinkönigin gibt sich die Ehre

Der Weinfrühling wird am 28. April von der amtierenden Fränkischen Weinkönigin Klara Zehnder eröffnet und bietet über die vier Tage hinweg verschiedene musikalische Auftritte regionaler Interpreten. Vier Winzer des Landkreises sind beim Weinfrühling vertreten, jeweils aus Elfershausen, Ramsthal und zwei aus Hammelburg. "Die Weine repräsentieren durch diese Mischung gut das Saaletal", findet Kathrin Baier-Buttler vom Hammelburger Weinwerk. "Denn wir sind sehr unterschiedlich, was die Größe der Unternehmen angeht." Die zehn Winzer des Landkreises wechseln sich an Weinfrühling und Weinfest jeweils ab.



Am Montag, 30. April, wird außerdem der städtische Maibaum aufgestellt - zum ersten Mal im öffentlichen Rahmen und diesmal auch an einem anderen Standort. "Wir haben auf dem Marktplatz eine historische Hülse gefunden, sodass keine extra Vorrichtung für den Baum mehr nötig ist", sagt Toni Hauck. Die Birke werde von der Stadt zur Verfügung gestellt und sei derzeit zum Schutz vor Maibaum-Dieben noch sicher aufbewahrt.



Die Bühne wird in diesem Jahr nicht vor dem alten Rathaus, sondern auf der gegenüberliegenden Seite stehen. "So bleibt das schönste Haus am Marktplatz frei zugänglich", erklärt Toni Hauck. Der Weinfrühling eröffne die Weinfestsaison im Saaletal und bringe zudem das erste Maifest nach Bad Kissingen: "Wir sind schon ein bisschen exklusiv."





Ab wann der Wein fließt

Termine Der Weinfrühling wird am 28. April um 11 Uhr auf dem Marktplatz eröffnet und startet in den Folgetagen bis zum 1. Mai jeweils um 10, 14 und 10 Uhr.