Bad Kissingen vor 47 Minuten

Zeugen gesucht

Alarm in Unterfranken: Mann mit auffälligem Tattoo wollte Achtjährige ins Auto locken

Die Polizei in Bad Kissingen sucht Hinweise: Ein Mann in einem auffälligen BMW soll in der Stadt versucht haben, ein achtjähriges Mädchen in sein Auto zu locken.