Bad Kissingen: Kleinere Teile von Jakobuskirche herabgefallen

An der Jakobuskirche ist am Mittwoch zwischen 9.45 und 10 Uhr ein Fries abgebrochen. Als Fries wird in der Architektur ein lineares, meist waagerechtes Stilelement bezeichnet. Er ist auf ein weiter unten gelegenes Dach der Kirche gefallen und hat dort ein paar Ziegel mitgerissen. Dabei gab es an der benachbarten Stadtbücherei einen kleinen Schaden an Fenster und Tür. Verletzt wurde niemand. Die Stadt hat den Bereich abgesperrt, die Ursache ist noch unbekannt.