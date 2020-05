Bad Kissingen: Kampf um die Existenz

Der deutsche Bustourismus ist eine der letzten Wirtschaftsbranchen, die noch immer unter absolutem Corona-Lockdown leiden. Zwar wurden in manchen Bundesländern touristische Busreisen kürzlich wieder erlaubt, doch sind Busreisen wegen der strengen Hygiene-Auflagen, dem Gruppenreiseverbot und anderen hinderlichen Rahmenbedingungen praktisch nicht durchführbar. Deshalb haben die drei nationalen Branchenverbände BDO, GBK und RDA zu einem bundesweiten Aktionstag am Mittwoch (27. Mai) aufgerufen.

In einer Sternfahrt werden über hundert Reisebusse in Berlin erwartet, die gegen Mittag in der Innenstadt politische Entscheidungszentren umrunden werden. Allein aus Bayern werden fast 40 Busse teilnehmen, teilte der Landesverband bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bayern hatte den Bustourismus eigentlich zum 30. Mai zulassen wollen, dann aber plötzlich wieder einen Rückzieher gemacht. "Seither stehen wir erneut im engen Austausch mit der Landesregierung."

Für den Bäderlandkreis ist der Bustourismus mit seinen Tagesfahrten und Aufenthaltsreisen von großer wirtschaftlicher Bedeutung für Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie. So ist die Bad Kissinger Großhotellerie zwar je nach Geschäftspolitik unterschiedlich betroffen, aber doch entscheidend vom Bustourismus abhängig. Das Parkhotel Cup Vitalis hat sich bewusst für die Zielgruppe der Gesundheits- und Wellnessgäste über 65 Jahre entschieden. Dort liegt der jährliche Übernachtungsanteil an Busreisenden bei etwa 90 Prozent. "Ohne wirtschaftlich-realistische Lösung beim Transport unserer Hauptzielgruppe macht es keinen Sinn, unser Hotel wieder zu öffnen", bestätigt Hoteldirektor Pascal Muller. Obwohl die bayerische Hotellerie zu Pfingsten unter Auflagen wieder öffnen darf, bleibt auch das Hotel Sonnenhügel noch bis Anfang Juli geschlossen. 2019 hatte das Hotel einen Übernachtungsanteil an Busreisenden von 16 Prozent. Im Hotel Kaiserhof Victoria lag der Busanteil bei etwa 25 Prozent.

Auch Veranstaltungen fehlen

Nicht nur die allgemeine Verunsicherung der Senioren als Risikogruppe der Corona-Pandemie mindert die Nachfrage mindern, selbst wenn Busreisen unter Auflagen wieder möglich sein sollten. Auch das Fehlen von Veranstaltungen wegen des weiterhin gültigen Versammlungsverbots schmälert die Attraktivität des Bäderlandkreises. Dies gilt vor allem für die Tages- und Ausflugsfahrten, die dem innerstädtischen Einzelhandel und der Gastronomie wichtige Einnahmen bringen. Nach einer dwif-Studie (2017) liegt der Anteil der Tagesfahrten deutschlandweit mit jährlich 65 Millionen Fahrgästen bei 80 Prozent aller Busreisenden.

Doch nicht nur der Bustourismus in den Landkreis hinein (Incoming), auch der Busreiseverkehr aus dem Landkreis hinaus in andere Regionen Deutschlands und ins Ausland (Outgoing) ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung, bieten die hiesigen Busunternehmen doch eine Vielzahl qualifizierter Arbeitsplätze. In dieser Branche handelt es sich überwiegend um mittelständische Familienbetriebe, die wegen des staatlich verordneten "Berufsverbots" (LBO) um ihre Existenz fürchten.

In einer Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer unter den 3 700 privaten Busunternehmen gaben Mitte April fast 25 Prozent an, nur noch einen Monat überleben zu können, 60 Prozent hofften, ihren Betrieb noch drei Monate zu halten, doch zwei Prozent meinten sogar, binnen einer Woche aufgeben zu müssen. Denn trotz fehlenden Umsatzes müssen neben monatlichen Betriebskosten auch hohe Kredite nach Modernisierung des Fuhrpark zurückgezahlt werden.

Haftung ist ungeklärt

"Das Jahr 2020 ist für uns touristisch gelaufen", zieht Busunternehmer Christian Wolf, Inhaber von GWK-Reisen in Bad Kissingen, schon jetzt seine Jahresbilanz, die beispielhaft für die Kollegen im Landkreis ist. Denn selbst wenn die Landesregierung touristische Busreisen ab Juli wieder zulassen sollte, wäre deren Durchführung unrentabel, da wegen der Hygienevorschriften nur etwa 20 Fahrgäste im Bus erlaubt wären.

Dazu kommt die noch ungeklärte Frage der Haftung bei Auftreten eines Corona-Falles in einer sich im Hotel aufhaltenden Busgruppe. Zudem gibt es wegen anhaltender Grenzschließungen und unterschiedlicher Einschränkungen in den Bundesländern wie auch im Ausland keine Planungssicherheit zur Ausschreibung von Reisen. Wegen dieser Unwägbarkeiten konnte Wolf auch seinen Winterkatalog für Reisen ab November noch immer nicht in Druck geben, obwohl ein mehrmonatiger Buchungsvorlauf notwendig ist. Auch der Gelegenheitsverkehr für Gruppen- und Vereinsreisen liegt am Boden. Wolf: "Ich hatte seit März keine einzige Anfrage mehr."

Rettungsschirm gefordert

Zur Existenzsicherung der Reisebusunternehmen fordern deshalb der bayerische Landesverband LBO wie auch der Bundesverband BDO von der Bundesregierung einen sofortigen Rettungsschirm für die Bustouristik, die Aufhebung des pauschalen Verbots touristischer Busreisen analog zur Öffnung von Hotellerie und Gastronomie, die Anerkennung von Gutscheinen bei Reisestornierungen, die Senkung der Mehrwertsteuer wie bei der Bahn auf sieben Prozent sowie einen steuerfreien "Tourismus-Bonus".

"Keine Hilfe und Lösung sind Steuerstundungen und Hilfskredite", stellt der Landesverband fest. "Beides sind Belastungen, die nur in die Zukunft verschoben werden."