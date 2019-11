In Bad Kissingen hat Sonntagmittag (10. November 2019) eine stark alkoholisierte Frau in einem Hotel in der Frühlingsstraße randaliert. Nachdem sich die 27-Jährige auch nach mehreren Aufforderungen der Hotelangestellten weigerte, das Hotel zu verlassen, wurde die Polizei alarmiert.

Doch auch deren Präsenz konnte die Situation nicht beruhigen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht - durfte dieses am Montagmittag aber wieder verlassen.

Hotelpersonal in Bad Kissingen überfordert - Polizei muss eingreifen

Die Frau hatte erst am Sonntagmorgen ihr Zimmer in dem Hotel bezogen. Bereits wenige Stunden später begann sie allerdings, wohl unter Alkoholeinfluss, zu randalieren. Das Hotelpersonal sprach der Frau gegenüber ein Hausverbot aus - davon ließ sie sich jedoch nicht aufhalten. Die Angestellten riefen daraufhin die Polizei.