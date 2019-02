Bad Kissingen: Faschingskonzert mit Orgel und Posaune

Es scheint schon langsam zu einer kleinen Tradition zu werden, das Faschingskonzert in der Herz- Jesu Stadtpfarrkirche mit beliebten Melodien aus Oper, Operette, Film und Musical. Auch dieses Jahr hatten sich Burkhard Ascherl an der Schuke-Orgel und Roman Riedel, Posaunist der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen, zusammengefunden, um den zahlreichen Konzertgästen ein buntes, vergnügliches Konzerterlebnis zu bescheren.

Die Spielfreude des wunderbar miteinander musizierenden Solisten-Duos erfüllte mit Klangvariationen die Stadtpfarrkirche. Auch in diesem Jahr varierten Posaune und Orgel immer wieder mit ihrer Rolle. Zudem lockerten die launig- informativen Zwischenmoderationen von Roman Riedel das Konzert auf.

Die zwei festlichen Begrüßungswerke, Richard Wagners "Einzug der Gäste" aus der Oper Tannhäuser sowie Giuseppe Verdis "Triumphmarsch" aus Aida, rahmten das "Intermezzo sinfonico" aus Pietro Mascagnis Kurzoper "Cavalleria rusticana" ein. Beim Genre Operette durften Melodien aus der Musikstadt Wien nicht fehlen. An diesem Abend war es Emmerich Kalmans Lied "Grüß mir mein Wien" aus dessen Operette "Gräfin Mariza" und Johann Strauß‘ "Kaiser-Walzer" in einer spektakulären Version für Orgel solo.

Als nächstes zeigten sich zwei besondere Protagonisten in der Stadtpfarrkirche: Erst der feurig- temperamentvolle Toreador aus George Bizets "Carmen", bevor "Pink Panther" von Henry Mancini frech durch die Kirche schlich. Um dem Valentinstag Tribut zu zollen, erklang in bester Frank Sinatra- Manier Bert Kämpferts Welthit "Strangers in the night". Beim Thema der schrulligen "Miss Marple" und Scott Joplins "Entertainer" ließ Ascherl gekonnt die Finger über die Tasten tanzen.

Nach dem gefühlvollen "Somewhere over the rainbow" animierten die beiden Solisten mit John Philip Sousas Marsch "Liberty Bell" die Konzertgäste zum Mitklatschen und zu Standing Ovations, um sich danach mit dem "Trombone Circus" als musikalisches "Helau" bis zum nächsten Jahr zu verabschieden.