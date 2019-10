Bad Kissingen: Erfolgreiche Mathe-Tüftler

Alle Kinder der vierten Klassen an der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen, die Freude am Denken, Knobeln und kniffligen Rechenaufgaben haben, beteiligten sich an den 12. Unterfränkischen Mathemeisterschaften. Dieser Wettbewerb wird von den Volks- und Raiffeisenbanken gesponsert. In der ersten Runde wurden jetzt die besten Klassenrechenkünstler/innen ermittelt.

Schulsieger wurden in diesem Jahr Olivia Schimpf (4c) und Noah Lenk (4d). Am 14. November werden die beiden Schulsieger ihre Schule bei der Kreismeisterschaft in Zeitlofs vertreten.red