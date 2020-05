So ganz genau weiß Heinz Stempfle nicht, was in drei Wochen auf ihn zukommt. Klar, der Chef des Bad Kissinger Westpark-Hotels hat den Ruf von Ministerpräsident Markus Söder freudig vernommen, dass er und andere ihre Hotels, Pensionen und Campingplätze ab 30. Mai wieder öffnen dürfen. Noch rechtzeiti...