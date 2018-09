Bad Kissingen: Das 19. Salinenfest ist eröffnet

Annette Späth hat zusammen mit Oberbürgermeister Kay Blankenburg, dem neuen Festwirt Markus Zametzer, Bürgermeister Thomas Leiner und Kulturreferent Peter Weidisch das 19. Salinenfest eröffnet.

Annette Späth zeigte sich erfreut, dass sie erstmals in diesem herrlichen Ambiente die Organisation für solch ein traditionelles Fest übernehmen durfte. Viele Helfer sorgen dafür, dass die Veranstaltung gelingen kann, ergänzte Blankenburg. Dem ehemaligen Festwirt zollte der OB seinen Dank.

Das ganze Wochenende über findet ein abwechslungsreiches Programm statt. Am Samstag treten ab 19 Uhr "The Jets" auf. Am Sonntag geht es um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst los, ab 11 Uhr folgt der musikalische Frühschoppen mit den Fränkischen Straßenmusikanten, von 13 bis 18 Uhr stehen Spielprogramm und Bootfahren auf der Saale an. Ab 15 Uhr spielt die Blaskapelle Hausen auf. Am Samstag ab 11 Uhr sowie am Sonntag ab 11, 14, 15 und 17 Uhr sind mehrere sind Sonderführungen geplant.