Bad Kissingen/Bayern: Messerattacke vor Discothek - Teenager erleidet schwere Schnittverletzungen

Mit einem Stich in den Bauch endete am frühen Samstagmorgen, 30.03.2019, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen vor einer Diskothek in Arnshausen, einem Ortsteil von Bad Kissingen (Unterfranken). Noch vor Ort konnte die Bad Kissinger Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Den 16-jährigen Teenager brachte der Rettungsdienst mit schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

Messerangriff vor der Disco: 20-Jähriger sticht mit Butterflymesser auf 16-Jährigen ein

Bereits in der Diskothek gerieten die zwei Gruppen aneinander und setzten laut Polize Unterfranken um kurz vor 2:00 Uhr die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz vor der Disko fort. Im folgenden Handgemenge zog der 20-Jährige dem Sachstand nach ein verbotenes Butterflymesser und stach mehrfach auf den Teenager ein, der dabei mehrere Schnittverletzungen erlitt.

Der Sicherheitsdienst hielt den 20-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seinen vier Jahre jüngeren Kontrahenten brachte der Rettungsdienst mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus.

Zur Abklärung des genauen Tatablaufs nahm die Polizei den jungen Mann vorläufig fest und brachte ihn zur Dienstelle. Von dort aus konnte er nach einer Blutentnahme auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der Tat führt die Polizei Bad Kissingen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.

Lesen Sie auch: Mit Leistungen "unzufrieden" - Mann attackiert 46-Jährigen in bayerischen Bordell mit Küchenmessern