Großbrand in Unterfranken am Dienstagabend

Feuerwehr vor Ort

Mehrfamilienhaus evakuiert

Mehrfamilienhaus in Unterfranken brennt:

Mehrfamilienhaus in Bad Kissingen brennt

Am Dienstagabend (25. Juni 2019) ist es gegen 18.15 Uhr zu einem Brand im unterfränkischen Bad Kissingen gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei nach, brennt aktuell ein Mehrfamilienhaus in der Hemmerichstraße.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort: Das Gebäude wird evakuiert. Von der Evakuierung sind 100 bis 150 Menschen betroffen. Im Mehrfamilienhaus befinden sich im Erdgeschoss zwei Kneipen: In einer der Kneipen ist wohl das Feuer ausgebrochen. Von dort aus schlugen die Flammen wahrscheinlich in den Kamin des Hauses über. Das komplette Treppenhaus des sechsstöckigen Gebäudes ist aktuell verqualmt, so dass Niemand dieses benutzen kann - weder Rettungskräfte noch Menschen, die sich in den Stockwerken befinden. Deshalb müssen sie über zwei Drehleitern evakuiert werden, die seitlich positioniert sind.

Circa 100 Feuerwehrkräfte kämpfen gegen die Flammen, die aus dem Schornstein auf dem Dach lodern. Einsatzkräfte vor Ort bestätigten, dass es einen Verletzten gibt: Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Mitarbeiter der Kneipe. Mehrere ältere Menschen kamen wohl ins Krankenhaus, da sie ebenfalls gesundheitliche Probleme, möglicherweise durch den dichten Qualm im Haus, davon getragen haben.

Die Brandursache ist noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen: Die Kriminalpolizei führt diese. Ebenfalls unklar ist, wie hoch der Schaden durch den Brand ist. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

Hemmerichstraße in Bad Kissingen: Hier brennt es aktuell

