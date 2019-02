Bad Kissingen: Auto rutscht in Telefonmast

Trotz allem glimpflich verlief ein Unfall in der Dammstraße zwischen Reiterswiesen und Arnshausen. Gegen 11.30 Uhr am Sonntagvormittag kam ein Pkw-Fahrer ohne Fremdbeteiligung von der kurvigen und regennassen Straße ab. Er geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn, fuhr dann über einen geteerten Rad- und Fußweg, mähte einen hölzernen Telefonmast um und kam nach weiteren gut 30 Metern in einer ansteigenden Wiese zum Stehen.

Da das Fahrzeug nach Zeugenaussagen nach dem Aufprall im Frontbereich stark qualmte, wurden vorsorglich die Wehren von Arnshausen und Reiterswiesen alarmiert. Es kam jedoch zu keinem Brand, da Ersthelfer vorsorglich die Batterie abklemmten. Auch der allein im Auto befindliche Fahrer hatte Glück gehabt und sich keine größeren Verletzungen zugezogen.

Das Telefonkabel, das als Freileitung Richtung Gewerbegebiet führte, hing noch am beschädigten, schräg stehenden Mast, der dann von der Wehr mit der Motorsäge komplett umgelegt wurde. Da das starke Telefonkabel nicht durchtrennt wurde, waren auch die Anschlüsse noch erreichbar. Während der Unfallverursacher mit dem Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde, sicherten die Wehren provisorisch die tiefhängende Telefonleitung.