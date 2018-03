Bad Brückenau vor 10 Stunden

Einzelhandel

Bad Brückenau: CSU-Fraktion wagt Vorstoß

Am Dienstag diskutiert der Stadtrat über die Verlängerung der Zufahrtszeiten in die Fußgängerzone. Scheitert der Antrag, kündigt die WBB Konsequenzen an.