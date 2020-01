Bad Brückenau: Schweinchen Ringel bringt seine Freunde mit

Das Figurentheater aus Burgpreppach kommt nach Bad Brückenau. Am Donnerstag, 9. Januar, kommen Schweinchen Ringel und seine Freunde um 16 Uhr in die Georgi-Kurhalle. Karten gibt es an der Tageskasse.

Wenn Opa Ringel seinen drei Enkelschweinchen alte Geschichten aus seinen Kindertagen auf einem Bauernhof erzählt, ist ab und zu auch mal eine Gruselgeschichte dabei.

Diesmal handelt sie von einem alten Burghotel, in dem er und sein Freund seinerzeit ein Wochenende verbringen durften. Dort geschahen viele unheimliche Dinge, doch am Ende nehmen beide ihren ganzen Mut zusammen und versuchen ganz besonders mysteriöse Fälle zu lösen. Kommen sie dem unheimlichen Schokoladen Dieb auf die Schliche? Ist der merkwürdige Hotelgast wirklich ein kleiner Vampir? Und schaffen sie es, den eingesperrten unglaublich witzigen Fledermäusen die Freiheit zu schenken? Für spannende und lustige Momente sorgen also Schweinchen Ringel und seine Freunde auf der Bühne in der Georgi-Kurhalle.

Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert etwa 50 Minuten.