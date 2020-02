Landwirt Jochen Schick fuhr am Montagvormittag gegen 12 Uhr mit seinem Bullen im Anhänger in Richtung seines Mutterkuhbetriebs in Unterleichtersbach. Dann geschah es: An der Kreuzung am Deutschen Haus in Bad Brückenau auf Höhe des kik schaffte es der Bulle aus unerfindlichen Gründen, die Tür seines...