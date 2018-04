Bad Brückenau: Bauarbeiten schreiten voran

Der Kindergarten in Volkers ist in dieser Woche gestellt worden. Damit die Arbeiten nahtlos weitergehen können, vergab der Stadtrat die nächsten Aufträge. Für rund 56.500 Euro übernimmt die Firma Prause aus Bad Brückenau die Außenputz-, Maler- und Trockenarbeiten. Aufgrund von Planungsänderungen und zum Teil niedrigeren Einheitspreisen liegt das Angebot rund 12.250 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung.



Insgesamt aber wird der Neubau etwas teurer als gedacht. Peter Karl vom städtischen Büro Bauleistungen berichtete den Räten, dass mehr Bodenaustausch nötig war als angenommen. Die Entsorgung der Erde ist teuer. Deshalb geht Karl schon jetzt von einer Kostensteigerung von 64.000 Euro aus. Auch die Erweiterung des Kindergartens Regenbogenland - hier werden unter anderem mehr Krippenplätze geschaffen - wird teurer, und zwar sind es schon jetzt mindestens 53.000 Euro mehr.



Alle Türen werden ausgetauscht

Für den Kindergarten Regenbogenland vergab der Stadtrat die Tischler- und Schreinerarbeiten an die Firma Trend Elemente aus Bad Bocklet. Sie hatte mit 65.964 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Hier kommen rund 38.890 Euro mehr auf die Stadt zu als vorgesehen. Der Grund dafür ist, dass nun doch alle Türen des Kindergartens ausgetauscht werden. Zuvor war eine Aufarbeitung der bestehenden Türen angedacht gewesen. Dies lohne sich aber nicht, begründete Karl.



Die Bodenbelagsarbeiten übernimmt die Firma Meyer und Lies aus Mansfeld, Sachsen-Anhalt, für 36.772 Euro. Hier sind es rund 16.000 Euro mehr, weil der Fußboden nach 20 Jahren doch stark beansprucht ist und großflächig ausgetauscht wird. 41.182 Euro kosten die Fliesenarbeiten, die die Firma Kessler aus Frammersbach ausführen wird.