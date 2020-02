Bad Brückenau vor 1 Stunde

700-Kilo-Bulle entkommt aus Viehtransporter - unterfränkische Innenstadt in Aufregung

Für Aufregung in Unterfranken hat am Montagmittag ein Bulle gesorgt: Das etwa 700 Kilogramm schwere Tier entkam in der Innenstadt von Bad Brückenau an einer Ampel aus einem Viehtransporter und musste von einem Jäger erschossen werden.