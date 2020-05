Am Donnerstagabend (28.05.2020) bedrohte ein 66-Jähriger zwei Polizeibeamte in Bad Brückenau mit einer Schusswaffe. Wie die Polizei Unterfranken infranken.de auf Anfrage mitteilte, wollten die Beamten den Mann auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarkts kontrollieren, woraufhin er seine Waffe zog.

Der 66-Jährige richtete die Waffe in Richtung Bauch eines der Beamten. Dieser reagierte geistesgegenwärtig und schob den Arm des Mannes beiseite. Im Gerangel löste sich aus noch ungeklärte Gründen ein Schuss. Verletzt wurde jedoch niemand.

66-Jähriger bedroht Polizisten in Bad Brückenau mit Waffe - Schuss löst sich

Der Mann wurde zuvor von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Ein Polizeibeamter erkannte ihn auf dem Heimweg und alarmierte eine Streife, da der 66-Jährige ohne gültigen Führerschein mit einem Auto unterwegs war. Die alarmierte Streife fand den Vermissten schließlich auf dem Parkplatz des Baumarkts und es kam zur Auseinandersetzung.

Die Kriminalpolizei nahm die Spurensicherung vor. Noch ist nicht klar, ob der Mann wegen Bedrohung oder sogar wegen eines versuchten Tötungsdelikts zur Rechenschaft gezogen wird.

