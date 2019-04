Bad Bocklet: Seit 50 Jahren im Verein

Der TSV Bad Bocklet 1950 e.V. hat bei der Jahreshauptversammlung im Bad Bockleter Sportheim zahlreiche langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Christine Mahlmeister geehrt. Nicole Samko und Johannes Gabel, ebenfalls Mitglieder seit 25 Jahren, ließen sich entschuldigen. Bereits 50 Jahre sind Luitgard Christoph, Eva Kunzmann und Ludwig Schmitt dem TSV treu. Gerd Motz konnte die Ehrung zu 50 Jahren Mitgliedschaft ebenfalls nicht persönlich entgegen nehmen.

Neben einem erfolgreich ausgestalteten Jahr 2018, auf dessen Veranstaltungen und Geleistetes näher eingegangen wurde, berichtete der Vorsitzende Repräsentativ Mario Samko von einem ebenso betriebsamen bevorstehenden Jahr 2019. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern, Helfern und Gönnern, auf die stets Verlass war und ist. Die Tendenz der wachsenden Mitgliederzahlen, vor allem im Bereich der Kinder und Jugend, aber auch bei weiblichen Mitgliedern, hatte sich auch in 2018 fortgesetzt. Vor allem Dank des immer weiter wachsenden Bereichs des Breitensports, unter anderem bestehend aus einer Vielzahl an Tanzgruppen und Freeletics (spezielle Fitnessform). Daneben schilderte der Kassier Michael Holzheimer die positive finanzielle Entwicklung des Sportvereins. Das Ziel, den TSV Bad Bocklet schuldenfrei zu machen, ist in Sichtweite.