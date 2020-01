Am Freitagmorgen (10. Januar 2020) hat es zwischen dem Forsthaus Klaushof und Poppenroth einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Rettungshubschrauber musste die 74-jährige Fahrerin in ein Krankenhaus bringen. Die St2792 war von mehreren Feuerwehren für etwa 45 Minuten komplett gesperrt.

Auf dem Weg in Richtung Bad Kissingen: 74-Jährige in Auto eingeklemmt

Die Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kissingen war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Dabei kam sie laut Polizei vor Ort nach rechts von der Straße ab. Dies bezeuge auch die Spurenlage am Unfallort. "Die 74-Jährige konnte ihren Wagen jedoch wieder fangen", sagte die Polizistin Katharina Röthlein, von der Dienststelle in Bad Kissingen, die vor Ort war.

Daraufhin rutschte das Fahrzeug in den Graben und schlitterte nach ersten Erkenntnissen weiter. "Dabei hat sich dann das Auto aufgestellt, wodurch sich unter anderem die Windschutzscheibe eingedrückt hat." Die Fahrerin wurde durch das Lenkrad im Bauch und Oberschenkelbereich eingeklemmt.