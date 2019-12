Aussteller aus England und Irland in Nüdlingen

So veranstalteten die Hühnerzüchter um den Verein "Modern Games Friends" ihre Ausstellung in Nüdlingen, zeigten circa 500 Hühner aus ganz Europa und ließen extra Preisrichter aus England und Irland zur Bewertung einfliegen. Dies kommt nicht von ungefähr - so ist England das Mutterland dieser "modernen englischen Kämpfer". Die Bewertung verlief anders als bei unserem Ausstellungssystem, bei dem nach Punkten bewertet wird. Hier wird aus jeder Rassegruppe nur ein Champion ermittelt - der Rest geht leer aus.

Nächster Termin in Nüdlingen steht

Züchter aus Frankreich, Tschechien, Schweiz, Österreich, Niederlande, England und Deutschland brachten ihre englischen Kämpfer nach Nüdlingen und kamen wohl nicht zum letzten Mal, denn alle Züchter aus Nah und Fern verbrachten die Tage in Nüdlingen und Umgebung und fühlten sich sichtlich wohl. Für das nächste Jahr steht der Termin der Open Games Show in Nüdlingen schon fest: 27. bis 29. November 2020.