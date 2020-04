Aus der Traum: Feier abgesagt

- Schon seit eineinhalb Jahren hatte der Vorstand des TSV die Programmfolge der Stänicher Pfingstgaudi geplant und bis ins Kleinste organisiert. Es sollte schließlich der absolute Höhepunkt der Jubiläumsfeiern zum 100. Geburtstag des TSV Steinach werden. Doch nun musste das dreitägige Fest wegen des noch immer geltenden Versammlungsverbots abgesagt werden. "Wir bedauern diese kurzfristige Entscheidung", bittet Vorstandsmitglied Stefanie Stahl um Nachsicht.

Dorfrocker waren gebucht

"Noch vor wenigen Wochen waren alle bester Laune", denkt sie gern an die aufregende Zeit zurück. Gemeinsam mit Reiner Wehner, Sandro Hain und allen anderen Vorstandskollegen hatte sie das Programm festgelegt, die besten Bands bis hin zu den "Dorfrockern" vertraglich verpflichtet, Festzelt und gastronomische Versorgung organisiert und in der Region für das Geburtstagsfest des TSV Steinach geworben. Auch eine Delegation aus der niederbayerischen Partnergemeinde Steinach bei Straubing hatte sich zur Pfingstgaudi angemeldet. Stahl: "Bis zuletzt hatten wir alle gehofft, doch Corona hat unseren Traum platzen lassen." Schon den am 18. April geplanten festlichen Kommersabend in der Henneberg-Halle hatte der Vorstand absagen müssen. Doch statt nun zu trauern, blickt der TSV-Vorstand zuversichtlich voraus: "Wir verschieben unser Jubiläumsfest einfach um ein Jahr und feiern dann eben unseren 101. Geburtstag bei der Pfingstgaudi 2021 umso kräftiger." Mit diesem Ziel vor Augen verhandelt Vorstand Reiner Wehner gerade mit jedem einzelnen Vertragspartner vom Festzeltverleiher bis zu den Musikgruppen. Um für dieses Jahr möglichst keine Ausfallkosten zu haben, will er versuchen, die heuer gültigen Verträge auf nächstes Pfingsten zu verschieben. "Bisher lassen sich alle darauf ein. Das hatte ich nicht erwartet", ist Stefanie Stahl begeistert und bedankt sich im Namen des TSV-Vorstands bei allen Geschäftspartnern für deren Großzügigkeit. "Als Verein müssen wir doch jeden Cent dreimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben." Nach der Absage ist vor dem Fest: Jetzt plant der TSV Steinach die nächste Pfingstgaudi vom 22. bis 24. Mai 2021 und bittet alle Stänicher und Freunde aus der Region, sich diesen Termin schon mal einzutragen, um dann das Vereinsjubiläum mit einjähriger Verspätung gemeinsam nachholen zu können.