Auf Lesereise um die Welt

Zahlreiche Kinder und Eltern fanden sich auf dem Brückenauer Marktplatz ein, um mit Elisabeth Kinalele vom Kindergarten Regenbogenland und Jan Marberg von der Stadtbibliothek auf Weltreise zu gehen.

Unterwegs mit einem umweltfreundlichen fliegenden Teppich bereisten die Kids mit ihren Reiseleitern nacheinander die Länder Syrien, Vietnam und Russland. Dort angekommen, wurde jeweils das Willkommens-Quiz gespielt, mit Fragen zu Hauptstadt, Bevölkerungszahl oder der Amtssprache. Anschließend kamen in kurzen Interviews die drei Vorleserinnen Esraa Restom, Linh Nguyen und Luba Schwab zu Wort. Hierbei lernten die Kinder Begrüßungsformeln, Landestypisches, aber auch Persönliches über die drei Frauen kennen. Abschließend hörten die Kinder zweisprachige Geschichten, jeweils in Deutsch und der Sprache des bereisten Landes, und lernten so die Sprachmelodien sowie das ein oder andere Wort aus dem Syrischen, dem Vietnamesischen und dem Russischen kennen.

Fröhlich ging es also von Land zu Land, nur der Teppich streikte immer wieder mit technischen Macken: mal war der Fransenfussler verstopft, mal der Blubberblasentank leer. Doch in auflockernden Spielen schafften es die Kinder immer wieder, den Teppich gemeinsam wieder flott zu kriegen - und so konnte die Reise fortgesetzt werden.

Zum Schluss landete der Teppich wieder auf dem Marktplatz, wo alle unabhängig von Herkunft und Hautfarbe friedlich miteinander leben. Und auch der Blubberblasentank hatte eine Überraschung parat: unermüdlich spuckte er Gutscheine für Eiskugeln aus - zur Freude der jungen Besucher, die sogleich die Eisdiele stürmten.red