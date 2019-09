Auf die Dorfgemeinschaft ist beim Seniorentag des Dekanats Bad KissingenVerlass

WollbachHoffentlich reicht der Kuchen! Ein Gedanke, der am Montagnachmittag so einige Leute beschäftigte. Schließlich waren mehr als 300 Gäste ins Festzelt nach Wollbach gekommen, um den Dekanats-Seniorentag zu verbringen. "Mit einer so großen Teilnehmerzahl haben wir nicht gerechnet. Es sind etwa 70 mehr als angemeldet", eröffnete Elmar Brehm, stellvertretender Vorsitzender des Dekanats-Seniorenforums, den Nachmittag.

Der begann, wie jedes Jahr, ganz klassisch mit einer Eucharistie-Feier, die Pater Sony Kochumalayil zelebrierte. Als Ministranten gingen ihm Elmar Brehm (Burkardroth), Richard Bahn (Wittershausen) und Michael Rottenberger (Burkardroth) zur Hand. Eine gute Dreiviertelstunde wurde gebetet, gesungen und auch die Kommunion gespendet, musikalisch begleitet von der Bläservereinigung Burkardroth. Anschließend folgten noch einige Grußworte.

Bürgermeister bald selbst als Gast

Der Burkardrother Bürgermeister Waldemar Bug freute sich nicht nur, die Seniorinnen und Senioren aus dem Dekanat Bad Kissingen erneut in der Marktgemeinde begrüßen zu dürfen. Er sagte sogar zu, ab dem kommenden Jahr selbst als Gast dabei zu sein, da er 2020 das Rentenalter erreichen wird. "Und die Kuchenstückle werden heute halt etwas kleiner", kommentierte er die größere Zahl der Gäste im Wollbacher Festzelt. Landrat Thomas Bold (CSU) scherzte daraufhin: "Wenn die Stücke kleiner sind, dann essen wir halt eines mehr."

Den Verantwortlichen vom Dekanats-Seniorenforum sprach der Landrat ein großes Lob für ihr soziales Engagement aus. Solche Nachmittage, wie der heutige, seien für die Seniorinnen und Senioren enorm wichtig - zur Begegnung, zum Austausch und um soziale Kontakte zu pflegen. "Das ist doch ein Stück weit Lebensqualität, die wir hier haben", fügte Bold hinzu. Insgesamt fasste sich der Landrat recht kurz. Schließlich gäbe es für ihn nichts Schlimmeres, als zwischen Programm und Buffet zu stehen. Und dann stand ja noch die Frage im Raum: Reicht der Kuchen?

Organisationsteam läuft zur Höchstform auf

Während im Festzelt während der Eucharistie-Feier alles seinen gewohnten Gang ging, lief hinter den Kulissen das Organisationsteam um Silvia Metz und Julia Kirchner zur Höchstform auf. Schließlich musste für die zusätzlichen 70 Gäste Tassen, Teller, Kaffeelöffel und Kuchengabeln besorgt und auch einige Kannen Kaffee mehr gekocht werden. Zudem waren weitere Helferinnen notwendig. Doch die "Wöllbicher" bewiesen einmal mehr, dass sie etwas vom Feiern verstehen und, dass sie sich auf ihre Dorfgemeinschaft verlassen können. Ruck-zuck waren alle notwendigen Utensilien besorgt, wurden Töchter und Söhne, Freundinnen und Bekannte angerufen, die kurze Zeit mit anpacken konnten. Auch einige zusätzliche Kuchen wurden kurzerhand vorbeigebracht. So konnten pünktlich um kurz nach 15 Uhr alle Anwesenden mit ausreichend Kaffee und Kuchen versorgt werden. Und, es gab sogar zwei Stücke für jeden.

"Die Organisation war sehr gut", lobten viele Gäste den Nachmittag. Zudem gab es von ihnen Anerkennung dafür, dass in Wollbach so viele Kuchen freiwillig gebacken werden. In anderen Orten sei es nicht mehr selbstverständlich, dass die Dorfgemeinschaft zusammenhält, betonte eine Dame.

Auch Elmar Brehm war sichtlich erleichtert, dass vor allem die Bewirtung so reibungslos geklappt hat und für alle Besucher letztlich genug Kuchen da war. Schon im Vorfeld sei es für ihn schwierig gewesen, für solch eine Menge an Gästen eine geeignete Lokation zu finden. "Es gab im ganzen Landkreis kein Fest, zu dem wir konnten", sagte er. Außer in Wollbach. Da habe Silvia Metz sofort zugesagt, die Bewirtung von 250 Personen problemlos bewältigen zu können.

Erlös für den Spielplatz

Eine gute Dorfgemeinschaft zu haben, zahlt sich halt aus. Nicht nur, wenn mehr Gäste bewirtet werden müssen oder wenn mehr Kuchen als geplant, gebraucht wird. "Den Erlös des heutigen Dekanats-Seniorentags wollen wir für unseren Spielplatz verwenden. Ein Sonnensegel soll angeschafft werden und eventuell ein neues Spielgerät", verrät Silvia Metz, die als Ortssprecherin für Wollbach im Gemeinderat des Marktes Burkardroth sitzt. Somit setzt sie mit ihrem Helferteam eine liebgewonnene Tradition fort. Denn in den vergangenen Jahren ist der Erlös des Seniorennachmittags immer in Projekte geflossen, die der Dorfverschönerung dienen - etwa in die Renovierung der Siebenschmerz-Anlage und der Kapelle "Glöckle". Kathrin Kupka-Hahn