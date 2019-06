Attraktiver Hingucker für die Stadt

Zur Eröffnung des Rhönexpress Bahn-Radweges am Freitag, 28. Juni, will sie erneut einige ihrer zahlreichen Ideen umgesetzt haben. "Verraten wird aber noch nichts", zeigt sich die rüstige Seniorin eisern, "sonst wäre es ja keine Überraschung mehr".

Entlocken lässt sie sich momentan nur, "dass das ein paar attraktive Hingucker für die Stadt werden". Tatkräftig unterstützt wird sie bei ihrer Aktion vom Geschäftsführer der Firma Prause Baudekoration, Wolfram Bauer. Zur Verschönerung des Areals am Felsenkeller hat die Ehrenbürgerin in den vergangenen Wochen bereits etliche Dinge bewerkstelligt. So entstanden unter anderem in Höhe des Fußgängerüberweges zwei grüne Inseln, die mit Natursteinen umsäumt sind. Später soll auch der momentan noch sehr triste Grünstreifen entlang ihres Grundstücks eine optische Aufwertung erfahren. Für eine sinnvolle Bepflanzung sei es in diesem Jahr leider schon zu spät gewesen, zeigt sich Else Prause etwas enttäuscht darüber, "dass das heuer nicht mehr geklappt hat".

All ihre Pläne seien übrigens im Vorfeld bei Ortsterminen mit dem 2. Bürgermeister Jürgen Pfister (PWG) und Bauhofleiter Michael Krug bis ins Detail abgesprochen worden. "Ich mache bestimmt nichts, was ich dann nach kurzer Zeit schon wieder beseitigen muss", versichert die 93-Jährige. Man darf also gespannt auf den 28. Juni sein, wenn Else Prause ihr "streng gehütetes Geheimnis" lüftet. Bis dahin werkeln sie und Bauer noch hinter fest verschlossenen Türen.