Arno Röder bleibt Vorsitzender des Schützenvereins "Edelweiß" Reiterswiesen

"Schnell und reibungslos", so stellvertretender Gauschützenmeister Johannes Piekarski, ging die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins "Edelweiß" Reiterswiesen über die Bühne. Neben den üblichen Regularien und Ehrungen standen diesmal auch Neuwahlen des gesamten Vorstands an, aber auch hier klappte alles wie am Schnürchen. Das lag daran , dass sich mit Ausnahme der 2. Vorsitzenden, Karin Haase, alle wieder zur Wahl stellten.

So wird Arno Röder, der seit 21 Jahren den Verein führt, auch die 8. Wahlperiode Vereinsvorsitzender sein. Nach sechs Jahren im Vorstand stellte sich Karin Haase nicht mehr zur Wahl, sie wird abgelöst durch Andreas Schmitt, der bereits als 2. Sportleiter der Vereinsführung angehörte. Kassiererin bleibt Ulli Röder und Sebastian Seuffert macht wieder den Schriftführer. Auch Sportleiter Burkhard Voll und die Schießleiter Jürgen Sell, Michael Ziegler, Johannes Piekarski und Klaus Bauer wurden in ihren Ämtern bestätigt.

In seinen Grußworten ging 3. Gauschützenmeister Johannes Piekarski kurz auf die Reiterswiesener Schießanlage ein und betonte "mit dem Zusammenhalt des Vereins könne das Haus weiterhin schuldenfrei erhalten werden". Vorsitzender Arno Röder erläuterte jedoch in seiner Vorausschau, dass in den kommenden Jahren Investitionen von rund 50.000 Euro nötig seien, gerade für Erhalt und Sanierung des Gebäudes.

Röder gab zudem bekannt, dass der Schützenverein gemeinsam mit anderen Spendern einen mobilen Defibrillator kaufen werde. Dieser solle im Schützenhaus stationiert werden, andere Vereine können ihn aber zu ihren Festen und Veranstaltungen ausleihen. Mit der Ernennung von Paul Weber zum Ehrenmitglied und der Auszeichnung von langjährigen Vereinsmitgliedern wurde die Versammlung beendet.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Klaus Bauer, Michael Goll, Mathias Behr und Matthias Meder, wobei sich die beiden letzteren entschuldigen ließen. Ebenso entschuldigen ließ sich Ralf Janssen, der für 40 Jahre geehrt werden sollte. Auch Rosemarie Weigand, die für 50 Jahre geehrt werden sollte, hatte einen guten Grund der Veranstaltung fern zu bleiben - feierte sie doch an dem Tag ihren Geburtstag und das wegen des Schaltjahres nur alle vier Jahre. Gekommen war aber Edwin Renninger, der ebenfalls für 50 Jahre geehrt wurde.