Arbeitsgruppe Corona kümmert sich

"Wir haben, was Corona angeht, keinen Krisenstab", sagt Landrat Thomas Bold am Freitagvormittag im Gespräch mit dieser Redaktion und will damit klar machen, dass von einer Krise keine Rede sein könne.

Es gebe jedoch seit geraumer Zeit eine Arbeitsgruppe Corona im Landratsamt, in der verschiedene Problematiken, die eventuell eintreten könnten, schon im Vorfeld angesprochen werden. Bei diesen Zusammenkünften seien, neben den Ärzten des Gesundheitsamts, beispielsweise die Mitarbeiter dabei, die für Schulen und Kindergärten zuständig sind, sagt Bold. Sollten weitere Infektionen im Landkreis auftreten, müsse man innerhalb dieser Arbeitsgruppe entscheiden, was zu tun ist.

Der junge Mann aus dem Landkreis, der inzwischen erwiesenermaßen an Corona erkrankt ist (wir berichteten), habe sich glücklicherweise vorbildlich verhalten und sich gleich in private Quarantäne begeben, lobt Bold. Freilich könne man nicht ausschließen, dass weitere Fälle in der Region auftreten. Momentan sei die Lage jedoch nicht besorgniserregend.

Hohe Informationsbedürfnis

Dass es Menschen gibt, die wissen wollen, an wen sie sich im Fall einer vermuteten Infektion wenden sollen, könne er verstehen, sagt Bold. Wenn jemand eine Untersuchung braucht, sollte er sich telefonisch an seinen Hausarzt, ans Gesundheitsamt oder an ein Krankenhaus wenden und sich beraten lassen, sagt er. Damit die Menschen im Landkreis sich informieren können, wurde fürs Wochenende nun eine Hotline beim Bad Kissinger Gesundheitsamt eingerichtet, unter der man sich im Bedarfsfall Rat und Hilfe holen kann, so Bold weiter.

Schutz der Bevölkerung im Auge

"Dass ein Informationsbedürfnis besteht, kriegen wir mit und versuchen, es zu kanalisieren", sagte auch Sophie Berthold, Abteilungsleiterin Sicherheit und Ordnung im Landratsamt am Freitagvormittag. Für 13 Uhr war, laut Berthold, eine Zusammenkunft von Vertretern aus Kliniken, aus der Ärzteschaft und dem Bayerischen Roten Kreuz, der Polizei und den zuständigen Mitarbeitern im Landratsamt angekündigt, um mögliche Maßnahmen für den Bedarfsfall abzustimmen.

Nach einer Pressemitteilung des Landratsamts vom späten Freitagnachmittag habe man bei dem "Abstimmungsgespräch" verschiedene Themen angesprochen. Grund zur Panik bestehe nicht, heißt es weiter. "Aber natürlich möchten wir uns organisatorisch so gut wie möglich aufstellen, denn der Schutz der Bevölkerung hat oberste Priorität", wird Landrat Bold zitiert.

Eines der Themen, die diskutiert wurden, war die Betestung begründeter Verdachtsfälle, heißt es weiter. Zu diesem Zweck sei künftig die "Einrichtung einer ambulanten Untersuchungsstelle für medizinische Corona-Tests" wünschenswert. Diesbezüglich seien ab sofort weitere Gespräche zur Abstimmung und Umsetzung angelaufen. Sobald Näheres dazu feststeht, werde die Behörde darüber informieren.

Infos und Telefon: Hotline Tel. 0971/ 71 65-0, besetzt auch an diesem Wochenende zu folgenden Zeiten: Samstag/Sonntag (7./8. März) von 10 bis 17 Uhr. Weitere Telefonnummern: Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117, oder die Hotline des bayerischen Gesundheitsministeriums, Tel. (09131) 6808-5101. Ergänzende Infos unter www.landkreis-badkissingen.de