Apfelbäume sind gepflanzt

Bäume sind Symbole des Lebens und gerade nach einem heißen, trockenen Sommer wäre es sinnvoll, in diesem Herbst junge Bäume zu pflanzen. Die Initiative dazu ging von der Wählergemeinschaft "Junge Liste" aus. Vorsitzender Matthias Weber und Franziska Thomas nahmen Kontakt mit Bürgermeister Harald Hofmann auf und erhielten die Unterstützung der Gemeinde.

Die neben der "Alten Walze" geplante Großaktion konnte jedoch nur in reduziertem Umfang verwirklicht werden, denn zurzeit fehlt überall das Pflanzmaterial. Lediglich drei gut entwickelte Apfelbäume waren in einer großen Gärtnerei zu kaufen. Hofmann gab nach der Begrüßung bekannt, dass vor dem Winter weitere Bäume gesetzt werden können. Bereits jetzt können sich Bürger, die mithelfen wollen, in eine Liste eintragen. Diese Baumpflanzung soll am Samstag, 30.November stattfinden.