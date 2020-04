Anwohner packen an und verschönern ihre Straße mit Sitzgruppen

Eine Nachbarschaftsclique aus Ebenhausen wurde wieder aktiv: Nachdem 2019 das zweite Nachbarschaftsfest (Brennofenfeier) durchgeführt wurde, entdeckte man gemeinsam den Wendekreis in der Straße , der ein Stück weit Pflege notwendig hatte. Aufgrund von dichtem Bodenbuschbewuchs war die Fläche zwar vorhanden, aber nicht nutzbar. Im Rahmen des Fests kam die Idee auf, in Eigenleistung diese Örtlichkeit zu verschönern. Kurzerhand wurde ein Plan entworfen, wie dieser Platz dann aussehen könnte.

Gemeinde unterstützte Vorhaben

So wurde bei der Gemeinde Oerlenbach angefragt, diese zeigte Entgegenkommen, und so war das Vorhaben eine beschlossene Sache. Der grobe Grünschnitt wurde seitens des Bauhofs vorgenommen und man stellte dann für den weiteren Aushub einen Container bereit. Dieser wurde teils von Hand, teils mit einem Bagger gefüllt und der Wendehammer war ausgehoben. Das Vlies und die Füllung mit Hackschnitzeln wurde von der Gemeinde übernommen und auch finanziell abgehandelt. Großen Dank gab es von den Anwohnern dafür.

Um aus diesem nun gefüllten Objekt einen mit Leben erfüllten Platz zu machen, sollte noch eine Sitzgruppe gebaut werden. Einer der Anwohner versprach eine finanzielle Zugabe, und ein anderer machte die Pläne. Nachdem das Holz gekauft, geschliffen, gerundet und zugesägt sowie vorgebohrt war, konnte der Zusammenbau begonnen werden. Einen Tag später schon, durch die perfekte Vorplanung begünstigt, standen die beiden großen Garnituren am dafür vorgesehen Platz.

Die vielen Spaziergänger freuten sich über die tolle Neugestaltung durch die Gemeinde. Selbstverständlich erklärten die engagierten Helfer auf Nachfrage, dass dieses Projekt zu 80 Prozent in Eigenleistung entstand und sie als Anwohner aber dankbar seien, dass solche, das gemeinschaftlichen Wohl fördernden Projekte positiven Anklang in Oerlenbach finden und unterstützt werden. Zwei kleine Schilder wurden mittlerweile ebenfalls angebracht, als Dank an den Sponsor und den Planer des Projekts. "Wir hoffen, dass wir gerade in diesen Zeiten als kleines Vorbild einer Nachbarschaftsgemeinschaft dienen und gegebenenfalls zu eigenen Handlungen verführen", teilten die Initiatoren mit. Selbstverständlich wurden die Bänke seit der Aufstellung (vor der Ausgangsbeschränkung wegen der Corona-Krise) nicht in ihrem wirklichen Rahmen genutzt, aber die gesamten Anwohner freuen sich schon auf die Einweihung. Ein Grünbewuchs an den freien Ecken wird im Laufe des Frühling/Sommer noch umgesetzt und realisiert.