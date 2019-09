Anmelden für Kinderstadtmarkt

Ein Flohmarkt bietet immer die Gelegenheit ausrangierte Spielsachen, ausgelesene Bücher, zu klein gewordene Kleidung oder auch das alte Fahrrad oder nicht mehr benutzte Tretauto los zu werden. Stadtmarketing PRO Bad Kissingen organisiert einmal im Jahr im Rahmen des Kinderstadtmarktes und verkaufsoffenen Sonntages einen Kinderflohmarkt. Die Bachstraße wird dafür zum verkaufsoffenen Sonntag, 22. September, extra gesperrt um genügend Platz zu haben. Standgebühren fallen keine an, doch eine Anmeldung muss aus Organisationsgründen sein. Diese ist ab sofort unter Tel.: 0971/785 00 41 werktags von 9 bis 12 Uhr möglich.

Die Eltern sollten eigentlich nur beim Transport behilflich sein, denn schließlich ist es ein Kinderflohmarkt und die kleinen Kaufmänner oder Kauffrauen können den Stand mit Verkaufsgespräch, Handeln, Feilschen ruhig in Eigenregie betreiben. Spaß ist dabei vorprogrammiert. Die Einfahrt in die Bachstraße zum Abladen erfolgt im Einbahnstraßenprinzip über die Theresienstraße kommend. Kurzes Ausladen der Verkaufstische und der Ware, dann wieder Ausfahrt über die Spitalgasse - sonst wird es schwierig mit dem Durchkommen. Schließlich werden wie jedes Jahr viele Stände erwartet. Von 13 bis 17 Uhr ist die offizielle Verkaufszeit. Für reichlich Unterhaltung für Groß und Klein ist mit Marktständen gesorgt. Außerdem plant Stadtmarketing PRO Bad Kissingen eine Spielstraße in der gesperrten Von-Hessing-Straße. Birgit Rechtenbacher