Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes verabschiedete die Pfarrei "St. Laurentius Thundorf" fünf ausgeschiedene Mitglieder der Kirchenverwaltung. Pfarrer Peter Rüb würdigte das sechsjährige Engagement im kirchlichen Ehrenamt und überreichte ihnen eine Urkunde des Bistums Würzburg.

Wiltrud Bauernschubert wurde 2012 in die Kirchenverwaltung gewählt und übernahm das Amt der Kirchenpflegerin. Leider wurde sie während der Amtszeit aufgrund einer Krankheit gezwungen dieses Amt wieder aufzugeben. Nach einigen Jahren ohne Kirchenpfleger erklärte sich Markus Stürmer zur kommissarischen Übernahme bereit und führte fortan die Kassengeschäfte. Hervorzuheben ist bei Markus Stürmer auch die Übernahme des Wahlvorstandes bei den in diese Zeit fallenden Neuwahlen des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung. Nachdem von 2014 bis 2018 kein Pfarrgemeinderat existierte, musste die Kirchenverwaltung auch deren Aufgaben, vor allem die liturgischen, übernehmen.

Was diese kirchlichen Aufgaben betraf, war Andreas Dömling, ebenfalls von 2012 ab, der richtige Mann, während Heinz Schüler quasi der Hausmeister in der Pfarrei für Elektro- und Lichtaufgaben war. Besonders bei der jährlichen Schloss- und Seebeleuchtung war der Einsatz von Schüler deutlich für alle Besucher sichtbar. Philipp Bauernschubert war vor Jahrzehnten bereits als Jungkolpingführer delegiertes Mitglied des Pfarrgemeinderates und erneut von 2010 bis 2012. Ab 2012 bis 2014 war Bauernschubert sowohl im Pfarrgemeinderat, als auch in der Kirchenverwaltung und schließlich bis 2018 nur bei der Kirchenverwaltung tätig. Seine besonderen Aufgaben waren das Organisieren von Fahrten, Festen, Veranstaltungen und Gratulant bei Seniorengeburtstagen. Im Amt geblieben und durch die Wahl bestätigt wurden Cornelia Saal und Hubert Back.

Pfarrer Rüb sprach allen ausgeschiedenen Mitgliedern seinen Dank für ihr Engagement aus und überreichte eine Dankurkunde. Dem schloss sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Linda Freund mit einem Präsent an.