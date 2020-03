Andreas Kümmert im Bad Kissinger Tattersall: Reibeisen im Reitstall

Andreas Kümmert ist zurück und spielte im Rahmen seiner Deutschland-Tour pünktlich zum Erscheinungsdatum seines aktuellen Albums "Harlekin Dreams" am vergangenen Freitag in Bad Kissingen. Dass er auch nach dem Sieg bei der Casting-Show "The Voice of Germany" im Jahr 2013, noch immer talentiert ist, stellte er mit seinen bisherigen Alben unter Beweis. Von Kümmerts Talent waren auch die 400 Fans im vollständig ausverkauften Tattersall, der ehemaligen Reithalle in Bad Kissingen, überzeugt.

Den Weg zur Musik entdeckte der Sänger durch die Plattensammlung seines Vaters, die ihn bereits als Kind stark beeindruckte. Angefixt begann er im Alter von neun Jahren Schlagzeug zu spielen. Vier Jahre später nahm er Gitarrenunterricht. Dies war die Basis für seine spätere Musikkarriere.

Sein neues Album listet 13 Songs, in denen er Rock, Soul, Blues vereint. Kümmert schrieb über drei Jahre an seinem neuesten Werk. Die Instrumente spielte er in über neun Monaten selbst ein. Das Ergebnis war ein Album nach seinen eigenen Vorstellungen. "Meine Songs sind sehr autobiographisch. Die Liebe zu meiner Partnerin bedeutet mir sehr viel, daher spiegelt sie natürlich viele meiner Songtexte unbewusst wider. Sie ist eine Muse für mich", sagt der 33-jährige Musiker.

Rock am Abend

Den Auftakt des Abends lieferte das Duo "KK Sings", bestehend aus den beiden Songwritern Klaus Kummert und Stefan Kahne um 19.45 Uhr. Mit Hits wie "Rocket Song" oder "The people kill Jesus" heizten die beiden Männer hinter den E- Gitarren mit ihren rauchigen Stimmen die Stimmung im Saal an und ernteten tosenden Applaus. Kümmert wirkte gelöst und voller Vorfreude auf sein Konzert, bei dem er unter anderem Songs des neuen Albums vorstellte. Der Sänger performte hingebungsvoll, selbstbewusst und voller Gefühle. Beim Titel "Secret" des neuen Albums, stimmte der Musiker mit der Reibeisenstimme sanftere Töne an und zeigte eine etwas ruhigere Seite seiner vielen Facetten. Bei "Something in my heart" ging es dagegen wieder rockiger zur Sache. Seinen Spitznamen "die Röhre aus Gemünden" trägt er nicht zu Unrecht.

Er wird als Sänger zum Anfassen bezeichnet. Und das nicht ohne Grund: Seine positive Stimmung erfüllte die Bühne. Doch leider ist nicht jeder Tag in Kümmerts Leben von solch positiven Gefühlen geprägt. Der Künstler leidet bereits seit Jahren an Depressionen und Angstzuständen, die auch 2015 der Grund waren, die Teilnahme am Eurovision Songcontest live im TV auszuschlagen. Heute, fünf Jahre später, ist die seelische Erkrankung in seinem Leben zwar zurückgegangen, aber: "Hin und wieder kommen die Depressionen. Es ist schwer da rauszukommen", sagt er. "Die Musik hat mir auf dem Weg des Heilungsprozesses sehr geholfen. Sie hat sogar Schlimmeres verhindert, denn zwischenzeitlich dachte ich, ich schmeiße alles hin und hänge meine gesamte Karriere an den Nagel. Musik ist für mich Therapie. Musik ist der Heiler!".

Soziales Umfeld gibt Halt

Der Vollblutmusiker sieht seine Erkrankung als Teil des Ganzen und hat in der Musik ein Ventil gefunden, damit umzugehen und vieles zu verarbeiten. Auf die Frage, ob er sich selbst, aufgrund seiner Offenheit mit dem Thema "Depression", als Vorbild für andere Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, sieht, antwortet er: "Ich weiß es nicht. Jeder sucht sich seine Vorbilder selbst aus. Ich gehe offen damit um, weil wir ja alle einfach Menschen sind." An seinen dunklen Tagen gibt ihm sein soziales Umfeld Halt. "Meine Partnerin und meine Familie sind neben der Musik der wichtigste Teil in meinem Leben", sagt Kümmert. "Ich bin energisch, ehrgeizig, exzentrisch, leicht verwundbar und anfällig für Emotionales", reflektiert der Künstler in unserem Interview. Durch die Musik hat er einen guten Weg gefunden sich selbst zu verstehen. Doch nicht nur durch Noten und Songtexte fand Kümmert einen Weg, seine Emotionen und Gedanken auszudrücken.

Leidenschaft Literatur

Auch zur Literatur fühlt er sich hingezogen. Mittlerweile hat Kümmert einen Gedichtband veröffentlicht. Der Autor Herrmann Hesse hat es ihm besonders angetan. "Ich mag seine philosophischen Anleihen und dass mir den Raum für die freie Interpretation lässt", schwärmt Kümmert über den schwäbischen Schriftsteller. Seine damalige Absage zum Eurovision Songcontest bereut der Sänger im Nachhinein übrigens nicht. "Mir wurde damals, nach meinem Sieg bei der Castingshow, von einigen Leuten prophezeit, Millionen zu verdienen. Doch daran habe ich nicht geglaubt oder gar darauf gehofft. Es ging mir sowieso zu keiner Zeit um Geld. Es ging mir schon immer nur um die Musik."